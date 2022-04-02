張藝謀18歲帥氣兒拿下「總統獎」　一口氣錄取耶魯七大學

今天是大陸名導張藝謀72歲生日，他收到了最開心的生日禮物，18歲的么兒張壹丁接獲耶魯大學的錄取通知！張藝謀老婆陳婷今天凌晨迫不及待在社群網站PO上兒子的帥氣照和耶魯大學的通知書，她歡欣又帶點自豪地說，「剛滿18歲的二哥今年斬獲了包括耶魯大學在內的7個大學錄取通知書。」





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張藝謀是當代中國最具威望的導演，除了拿過兩岸影壇最重要的金雞百花、金馬獎項外，早在1988年執導的《紅高粱》就擒下柏林影展金熊獎，同時更是中國重要慶典活動典禮的總導演，包括2008年北京夏季奧運會、今年的北京冬奧，開閉幕儀式都由他一手策畫。功成名就的他，么兒又一舉考上耶魯大學，是中國現代導演的人生勝利組。





▲大導張藝謀(左2)和第二任妻子陳婷(左3)育有2子1女。翻攝陳婷微博

今年40歲的陳婷是張藝謀的第二任妻子，她是是參加電影《幸福的時光》選角時和導演張藝謀結緣，2人墜入愛河，並生下2子1女，大兒子張壹男、二兒子張壹丁和女兒張壹嬌，但直到2011年才結婚。陳婷雖淡出幕前，但在社群網站相當活躍，常貼出一家出遊互動的幸福照片，這次小兒子錄取知名學府，她第一時間就在微博報喜訊，除了獲得耶魯大學等七家大學錄取外，陳婷還透露，小兒子在兩個學校中名列前20，拿到兩個優秀獎學金，其中一個更是「總統獎」，成績相當優異，對兒子的表現充滿驕傲。陳婷也驕傲地PO上張壹丁的帥氣照片，濃眉大眼、帥氣剛毅，看起來比實際年齡成熟。陳婷的大兒子表現也很傑出，跟隨父親腳步當導演。





張藝謀除了和再婚妻子生有2子1女外，他和第一任妻子肖華也育有1女張末，張末也是選擇繼承父親衣缽，不僅跟著父親學習經驗，並已導過《28歲未成年》等片。據大陸媒體流傳的說法，張藝謀早年當導演演，重用第一代謀女郎鞏俐，兩人工作過從甚密到爆出緋聞，似真似假的風波不斷，肖華最終在1988年和張藝謀離婚。只是造化弄人，張藝謀和鞏俐後來情滅緣斷，感情路最後各有所屬。



