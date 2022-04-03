TikTok一滑2小時停不下來？美女身心科醫師點出狂刷關鍵

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停不下來，是大腦正感到快樂
演變到現在，我們在滑手機、短影片停不了，就是因為我們正在獲得新訊息，就會獲得獎賞，大腦會感到快樂。短影片可以在幾秒內就能獲得新知，就會控制不了想要滑下去，因為我們對於事情有期待，讓我們大腦獎賞系統更活化。
李旻珊醫師認為現在人的生活壓力大，很多事情需要思考，如果可以一直看到新東西，且不需要花很多時間、力氣，甚至不用動腦，就能讓大腦釋放多巴胺來報酬，會覺得很方便，因此停不下來。
青少年很容易被短暫的快樂吸引
大人停不下來，孩子如果上癮會更嚴重！李旻珊說：「多巴胺獎賞系統在青少年的身上表現更加明顯，大約每10年會下降1成。」意味著青少年對快樂和失落的反應都會比30歲以上的大人反應大，很容易被快速就能獲得快樂的東西成癮。青少年的感受強烈，且對於大腦的控制能力還沒成熟，「大腦的前額葉大約要在25歲才會慢慢成熟，所以青少年很容易被短暫的快樂吸引，因此我們不希望青少年接觸容易成癮的東西。」
長時間觀看短影音容易造成專注力不足
除了被短暫快樂吸引，短影音大多是透過手機觀看，手機上的藍光在大量接觸之下會影響「睡眠」，而睡不好會影響到的事情很多，包含：長不高、記憶力不好、注意力不足、自律神經失調。
李旻珊也指出，長時間觀看短影音，可能容易出現學童專注力不足的狀況，「短影音10幾秒就能讓大腦就得到獎賞，會使孩子越來越沒有耐心，沒有辦法延遲享樂，因為大腦想要馬上立即獲得快樂和滿足，會導致專注力越來越短，看一篇5~10分鐘的文章，可能也沒有短影音的快樂感，就會變得很不耐煩也會影響學習。」