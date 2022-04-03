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余文樂賣NFT秒殺　600萬「小丑女」成交創紀錄

▲余文樂（左起）與好友周興哲、周予天一同慶祝開圖。（圖／尚慶創意）
▲余文樂（左起）與好友周興哲、周予天一同慶祝開圖。（圖／尚慶創意）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-04-03 11:00:00

余文樂主理NFT項目的「ZombieClub Token包」，締造預購僅花2小時42分鐘就在「Opensea」奪冠的世界紀錄，正式發賣時僅2分鐘即秒殺售罄，日前他以66.66 ETH（以太幣）吉祥數字（約新台幣600多萬元），成交一顆「小丑女」NFT，可謂雙喜臨門。

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▲余文樂送許瑋甯NFT禮物。（圖／尚慶創意）
▲余文樂送許瑋甯NFT禮物。（圖／尚慶創意）
余文樂為了感謝團隊一年來的辛勞，也對玩家們負責，特別舉辦別開生面的「Zombie Reveal Party」（開圖派對），不但邀請好友周予天（Alex）和周興哲（Eric）親兄弟到場同樂、一起開圖，更為派對打開人生第一次的直播，相當慎重，在過程中彩蛋嘉賓許瑋甯也視訊進來，她說一直緊盯直播，忍不住要打電話來給余文樂恭喜，讓余文樂當下也樂到加碼，額外送給周興哲與許瑋甯「ZombieClub」NFT，兩位來賓手氣超旺，開到余文樂心中的大怪，讓余文樂從椅子上彈起來，不可置信地仰天長嘯，大喊：「我（幫）抽到（卻）不是我的。」

余文樂抽到「吸血鬼」、「獨眼怪」，大喊：「手氣回來了。」有趣的是，周興哲也開到「獨眼怪」，周氏兄弟也都抽到喜歡的項目，當許瑋甯Call in進來，余文樂當下要送她一顆，讓她頓時有點不好意思，客氣說：「要有感覺才抽。」但余文樂堅持，許瑋甯也喜上眉梢：「這麼好。」結果影后運氣真的旺，抽到戴紳士帽加耳環的怪物，一看就很厲害，余文樂解析：「帽子是稀有的、耳環也很稀有。」故意對許開玩笑說：「不如我下一個再給妳吧。」讓全場哈哈大笑，但他一言九鼎，讓許瑋甯馬上撒嬌說要請余文樂吃飯，余文樂妙回：「不用啦，我們做做效果就好。」

▲余文樂NFT以台幣600萬元的價格成交。（圖／尚慶創意）
▲余文樂NFT以台幣600萬元的價格成交。（圖／尚慶創意）
此外，周興哲先抽到戴棒球帽的怪物，直呼：「滿兇的。」後來又抽到紅龐克頭黑殭屍，當畫面一湧現，居然讓余文樂不自覺從椅子上彈起來，不可置信按頭狂叫，久久不能自已，他稍稍鎮定後說：「這是我設計時、其中很愛的一個打扮，是軍人風，有很多種顏色，綠藍黑土四色，裡面我最愛黑色。」周興哲很尊敬余文樂，直叫他：「keep it.」反而是余文樂聽聞，連聲要Eric：「Take it.」並直言：「我們講了就講了，如果你要賣回給我，我也很開心。」到直播結束前，余文樂說自己「心很傷，什麼手氣不錯啦」，表示現在心情很複雜，但也開心寶物被周興哲、許瑋甯抽走。

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