余文樂賣NFT秒殺　600萬「小丑女」成交創紀錄

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余文樂抽到「吸血鬼」、「獨眼怪」，大喊：「手氣回來了。」有趣的是，周興哲也開到「獨眼怪」，周氏兄弟也都抽到喜歡的項目，當許瑋甯Call in進來，余文樂當下要送她一顆，讓她頓時有點不好意思，客氣說：「要有感覺才抽。」但余文樂堅持，許瑋甯也喜上眉梢：「這麼好。」結果影后運氣真的旺，抽到戴紳士帽加耳環的怪物，一看就很厲害，余文樂解析：「帽子是稀有的、耳環也很稀有。」故意對許開玩笑說：「不如我下一個再給妳吧。」讓全場哈哈大笑，但他一言九鼎，讓許瑋甯馬上撒嬌說要請余文樂吃飯，余文樂妙回：「不用啦，我們做做效果就好。」
此外，周興哲先抽到戴棒球帽的怪物，直呼：「滿兇的。」後來又抽到紅龐克頭黑殭屍，當畫面一湧現，居然讓余文樂不自覺從椅子上彈起來，不可置信按頭狂叫，久久不能自已，他稍稍鎮定後說：「這是我設計時、其中很愛的一個打扮，是軍人風，有很多種顏色，綠藍黑土四色，裡面我最愛黑色。」周興哲很尊敬余文樂，直叫他：「keep it.」反而是余文樂聽聞，連聲要Eric：「Take it.」並直言：「我們講了就講了，如果你要賣回給我，我也很開心。」到直播結束前，余文樂說自己「心很傷，什麼手氣不錯啦」，表示現在心情很複雜，但也開心寶物被周興哲、許瑋甯抽走。