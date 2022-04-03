巷仔內／中職開幕戰因雨暫停　賴清德一頂球帽收服小球迷

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不過即便如此，據轉述，賴清德其實在比賽開打前就提前到場，到場後除與客隊統一獅、主場球隊中信兄弟打招呼外，在與聯盟會長蔡其昌、台中市長盧秀燕及眾台中立委等人在貴賓室等候時，就相當掛心天氣，頻頻探頭往外望向天空，除了關注比賽是否開打外，賴也對許多在觀眾席穿著雨衣的球迷大感佩服，還擔憂他們是否會著涼感冒。
隨後，經過聯盟場地組工作人員整理後，比賽好不容易就要開打，賴清德即主動表示，要下樓到觀眾席觀看比賽，因為距離較近，也比較有應援氣氛。
在雙方先發投手泰迪、胡智為各一局多精彩表現後，場地經不住始終未歇的大雨，宣告比賽暫停。適逢晚餐時間，賴清德吃起了剛炸好的炸雞與薯條，不少坐在附近的球迷都大感驚喜。而由於暫停了好一段時間，開始有小球迷跑到賴清德的座位附近歡呼、打招呼，維安一開始還繃緊神經。
據現場人士透露，惟賴清德相當放得開，除了示意小朋友趨前互動外，更將手邊職棒聯盟的帽子帶在頭髮早已淋濕的男童頭上，男童興奮心情全寫在臉上，這時國安人員才稍稍鬆一口氣。
另名現場人士也說，有一就有二，大家看到賴清德與孩童誠懇互動後，要拿棒球給賴清德簽名的、要合照的人潮開始依序排隊，甚至還有年輕朋友邀請賴清德一同拍攝「動動」限時動態，賴也覺得很有趣，大方配合比起YA，跟著「動動」，一旁的蔡其昌、立委莊競程、張廖萬堅、前立委陳柏惟等人也都笑開懷。
惟因雨勢實在太大，紅土與草地不堪負荷，最終不得已在2局下2出局宣布保留比賽。賴清德得知消息後，與身邊大家再三交頭接耳，待確定真的無法繼續比賽後，他才依依不捨起身，向眾人揮手離場。
賴清德愛棒球是大家都知道的，昨天前去看開幕戰前，就相當期待欣賞球賽，畢竟經過4個月的休賽季，賴也跟其他棒球迷一樣「難熬」，不過因為下雨，有了一些時間與球迷互動，除了簽名也話家常，他心情也相當好。
黨政人士分析，此次「意外」展開的簽名合照會，就是賴清德最真實的人氣，在不是政治的場合中，賴清德竟能吸引這麼多人龍，不少人都佩服賴的個人特質與魅力。
該人士也說，這一兩年來，賴清德在「後蔡英文時代」的各項民調都名列前茅，更屢屢高居第一，即便如此，還是會有藍營懷疑或挑撥的聲音，昨天的簽名會人龍一出，大概也沒有人會再質疑了。