北市本土+19 7例感染源不明、百貨特展群聚累計6例
台北市今(3)日新增19例本土及21例境外移入病例，年齡介於10多歲至80多歲之間，21名男性，19名女性，本土案例分別居住於台北市10個行政區，其中中山區4例，松山區、大安區、中正區、內湖區、士林區、北投區各2例，信義區、萬華區、文山區各1例。
衛生局表示，截至今(3)日中午12時，臺北市新增19例本土病例，其中有12例已知感染源，包括桃園舞蹈教室有關2例(北投區案24283、文山區案24332)，與臺中婚宴傳播鏈有關3例（士林區案24281、北投區案24284、信義區案24400)、百貨公司特展群聚3例(萬華區案24334，中山區案24368、中山區案24395），接觸確診者4例（內湖區案24282、中山區案24360、大安區案24394、松山區案24333），餘7例衛生單位持續疫調以釐清感染源。
衛生局說明，今增士林區本土案24280與新北市案23987護理師皆於台北市中正區某醫院工作，擔任公文傳送人員，該醫院已進行全院員工擴大採檢，其中828人PCR採檢陰性，78人檢驗中，北市衛生局持續疫調釐清感染源。
有關大安區某百貨公司特展，截至今日12時，累計共有6例確診病例，皆為參與特展廠商，居住地分別為桃園市2例及臺北市萬華區(案24334)、新北市、臺中市、高雄市各1例。該百貨公司於3月22日至4月2日在12樓進行日本和風節特展，共有61個攤位，超過120位特展工作人員，目前已全數匡列居家隔離，將由居住地衛生單位安排採檢。
衛生局表示，該百貨公司已全館停業1日，進行全面環境清消，並安排所有員工進行企業快篩，北市衛生局呼籲自3月22日至4月2日止所有參與特展之民眾及工作人員，可採用家用快篩自我監測。