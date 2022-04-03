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中市增4例本土確診　掌握疫調全面清消

▲台中市再增本土確診案(24376) 公共足跡(圖／衛生局提供2022.4.3)
▲台中市再增本土確診案(24376) 公共足跡(圖／衛生局提供2022.4.3)

記者柳榮俊/台中報導

2022-04-03 16:18:42

▲台中市再增本土確診公共足跡(圖／衛生局提供2022.4.3)
▲台中市再增本土確診公共足跡(圖／衛生局提供2022.4.3)
台中市今(3)日再增本土確診4例，2例為30多歲家庭主婦(24329)及未滿5歲幼兒(24330)，為日前公布台中個案23645的妻兒，三位均於326日參加VVG餐廳婚宴；另增2例分別為60多歲退休男性(24376，桃園職場群聚案相關接觸者)，以及花蓮醫療機構接觸者確診1(尚無全國案號)，衛生局已掌握疫調並清消足跡，全力圍堵疫情。

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今下午召開台中市疫情指揮中心記者會。市長盧秀燕表示，案24329已完成三劑疫苗接種（1AZ+2劑莫德納），331日經衛生局匡列為接觸者，採檢陰性後返家居隔，案24329與案24330CT值分別為1817，兩人42日均出現喉嚨痛、頭痛情形，經衛生局安排採檢為陽性，已隔離治療中，疫調結果，兩人足跡與23645相同，在案23645確診後已被市府衛生局匡列為居家隔離，相關場域均已完成消毒。


盧秀燕指出，另增1例為桃園職場群聚案相關接觸者，為60多歲男性(24376)，已完成三劑疫苗接種（2AZ1劑莫德納），曾於331日至北部親友家，於41日晚上接獲桃園通知匡列為接觸者，42日經衛生局安排至醫院採檢結果PCR陽性確診，已於醫院收治隔離中。


經疫調結果匡列接觸者4名居家隔離，公共足跡包括南屯市場及大雅區生命藝術館，另個案於328日上午11時許至慈濟醫院眼科就診，衛生局也將針對同時段候診96人進行簡訊通知，如有相關症狀請至社區篩檢站進行快篩。


此外，花蓮醫療機構接觸者再增確診1(尚無全國案號)，為5歲以下幼童，與案23768為親子關係，於32729日與家人至花蓮旅遊，41日接觸者採檢陰性後居家隔離，43日清晨出現發燒症狀，經送醫PCR採檢結果為陽性，CT15.23，隔離治療中。


衛生局說，除了台中新增4名確診，今也接獲外縣市個案有台中足跡點，包括327日晚間台中中港新光影城及41日中午國道三號清水服務區等二處，已通知業者進行清消作業。經統計至今日上午8時，VVG婚宴在場人員184人已全數完成採檢，檢驗結果陰性157人、陽性26(居隔轉陽2)、檢驗中1人。26名確診個案中，4人居住於台中市，其餘分布在外縣市。另VVG婚宴群聚案接觸者共採檢126人，全數陰性；另因應台中市出現本土個案，市府從329日起開設「社區快篩站」，截至昨日止共篩檢1954人，全數陰性。


有關先前公布的花蓮慈濟群聚相關個案採檢情況，42歲台中西區男性(23765)，採檢擴大到70人，其中2人列居家隔離（一人採檢陰性、一人採檢中），剩餘68人為公司同事自主健康管理，均已快篩採檢都是陰性；另外，39歲女性(23768)，採檢擴大到32人，其中5人列居家隔離（1人為今日公布的幼童陽性個案、其餘4人陰性）、27人列自主健康管理，採檢均為陰性。


衛生局指出，清明連假期間疫苗接種不中斷，台中市43日至45日期間，每日各有38家、315家及235家院所開診接種疫苗，另台中市家樂福西屯店(43日至44)、大甲慈濟靜思堂(43)、東協廣場(43)、文心森林公園(44)等均持續開設接種站，請符合接種資格民眾踴躍前往接種。

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