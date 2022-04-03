中市增4例本土確診　掌握疫調全面清消

▲台中市再增本土確診公共足跡(圖／衛生局提供2022.4.3)

台中市今 (3) 日再增本土確診 4 例， 2 例為 30 多歲家庭主婦 ( 案 24329) 及未滿 5 歲幼兒 ( 案 24330) ，為日前公布台中個案 23645 的妻兒，三位均於 3 月 26 日參加 VVG 餐廳婚宴；另增 2 例分別為 60 多歲退休男性 ( 案 24376 ，桃園職場群聚案相關接觸者 ) ，以及花蓮醫療機構接觸者確診 1 例 ( 尚無全國案號 ) ，衛生局已掌握疫調並清消足跡，全力圍堵疫情。

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今下午召開台中市疫情指揮中心記者會。市長盧秀燕表示，案 24329 已完成三劑疫苗接種（ 1 劑 AZ+2 劑莫德納）， 3 月 31 日經衛生局匡列為接觸者，採檢陰性後返家居隔，案 24329 與案 24330 的 CT 值分別為 18 及 17 ，兩人 4 月 2 日均出現喉嚨痛、頭痛情形，經衛生局安排採檢為陽性，已隔離治療中，疫調結果，兩人足跡與 23645 相同，在案 23645 確診後已被市府衛生局匡列為居家隔離，相關場域均已完成消毒。

盧秀燕指出，另增 1 例為桃園職場群聚案相關接觸者，為 60 多歲男性 ( 案 24376) ，已完成三劑疫苗接種（ 2 劑 AZ ＋ 1 劑莫德納），曾於 3 月 31 日至北部親友家，於 4 月 1 日晚上接獲桃園通知匡列為接觸者， 4 月 2 日經衛生局安排至醫院採檢結果 PCR 陽性確診，已於醫院收治隔離中。

經疫調結果匡列接觸者 4 名居家隔離，公共足跡包括南屯市場及大雅區生命藝術館，另個案於 3 月 28 日上午 11 時許至慈濟醫院眼科就診，衛生局也將針對同時段候診 96 人進行簡訊通知，如有相關症狀請至社區篩檢站進行快篩。

此外，花蓮醫療機構接觸者再增確診 1 例 ( 尚無全國案號 ) ，為 5 歲以下幼童，與案 23768 為親子關係，於 3 月 27 至 29 日與家人至花蓮旅遊， 4 月 1 日接觸者採檢陰性後居家隔離， 4 月 3 日清晨出現發燒症狀，經送醫 PCR 採檢結果為陽性， CT 值 15.23 ，隔離治療中。

衛生局說，除了台中新增 4 名確診，今也接獲外縣市個案有台中足跡點，包括 3 月 27 日晚間台中中港新光影城及 4 月 1 日中午國道三號清水服務區等二處，已通知業者進行清消作業。經統計至今日上午 8 時， VVG 婚宴在場人員 184 人已全數完成採檢，檢驗結果陰性 157 人、陽性 26 人 ( 居隔轉陽 2 人 ) 、檢驗中 1 人。 26 名確診個案中， 4 人居住於台中市，其餘分布在外縣市。另 VVG 婚宴群聚案接觸者共採檢 126 人，全數陰性；另因應台中市出現本土個案，市府從 3 月 29 日起開設「社區快篩站」，截至昨日止共篩檢 1954 人，全數陰性。

有關先前公布的花蓮慈濟群聚相關個案採檢情況， 42 歲台中西區男性 ( 案 23765) ，採檢擴大到 70 人，其中 2 人列居家隔離（一人採檢陰性、一人採檢中），剩餘 68 人為公司同事自主健康管理，均已快篩採檢都是陰性；另外， 39 歲女性 ( 案 23768) ，採檢擴大到 32 人，其中 5 人列居家隔離（ 1 人為今日公布的幼童陽性個案、其餘 4 人陰性）、 27 人列自主健康管理，採檢均為陰性。