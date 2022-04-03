12星座未來一週運勢曝！雙魚財運爆發　巨蟹「小心被騙」

我是廣告 請繼續往下閱讀
白羊座
建議你放慢生活的步調，在春天的浪漫時光中去享受這個季節的慢活與情調。讓生活節奏慢下來的方法，首先調整你的呼吸，放慢你的思緒，同時減少接受網路上、手機裡的垃圾訊息和廣告，多一點時間跟自己的內心對話，這樣你會發現生命存在的意義。最近的愛情，面對失去或不在互動的友情與愛情，只能選擇祝福對方。
金牛座
最近你變得非常渴望浪漫愛情，在新物件沒有出現的前提下，你溫柔的渴望會轉向到對舊愛的投射上面，可能忍不住想要和舊愛聯絡，會傳簡訊給舊愛，或是想跟舊愛聊聊最近的生活與心情變化。最近的生活中屬於回顧、回憶的狀態，可能突然想吃兒時常去吃的甜點，或是想去小時候常去的書店、餐廳逛一逛。你覺得找回往日記憶和歡樂，是一種幸福。
雙子座
最近的工作比較忙碌，幾乎把每天最重要的時間都花費在工作、社交方面，努力的解決工作中的難題。最近受到大環境變化的影響，身邊有一些朋友、或同事被迫離職、或突然遭逢被資遣的命運。看著人到中年卻要面臨失業的壓力，覺得人生的考驗真多，真是世事難料、平安是福。最近的感情機會，彼此都需要一點熱情與耐心。多包容對方的個性，或許互相尊重又體貼的互動，是最舒服的。
巨蟹座
最近要小心職場中出現騙子，你是一個當別人有難第一時間會向你求助的人，因為你為人正派、並且富有同情心，但就是因為你的這一份赤忱和熱血往往成為別人眼中可以欺騙利用的肥羊。如果身邊的朋友、家人，在這個時候想要向你借錢、或是像你尋求幫助，希望你可以量力而為，不要傻傻地被騙、被利用。最後別人拍拍屁股翻臉不認人，那就只能自認倒楣，重點就是管好你的錢。
獅子座
最近要多注意你的健康，小心有過勞的現象。關注自己的體重，重視自己的睡眠和飲食狀況，如果有暴飲暴食，或是體重突然減少的現象，那你可能需要到醫院檢查一下身體。或者平常早一點睡覺，不要熬夜，不要年輕的時候不知道保重身體，未老先衰的初老症狀，可能未發生在自己身上。關於愛情，對於已婚者或是感情分隔兩地的朋友，你們現在的相處方式有很大的危機。建議你們經常溝通互動，否則可能會分手。
處女座
這個天氣冷熱不定，空氣潮濕的季節，特別容易讓你的肌膚出現狀況。最近如果皮膚出現搔癢、紅腫、或是脫皮的現象，或許可以請教皮膚科醫生，如果小毛病不處理，小心變得大毛病。最近你非常在意自己的身材、肌膚和外貌，希望自己可以有一個性感苗條的身材，這樣可以讓你在談戀愛交朋友的時候更有自信。
天秤座
最近的生活渴望被愛情包圍，包圍在戀愛的繽紛色彩中，享受那種自由又同時有牽絆的感覺。你最近對於年長的物件，會產生莫名的好感，你覺得年紀大的人，比較可以在感情中包容你，照顧你，安慰你，你喜歡那種可以在戀愛中當個小女人的感覺。可以偶爾任性和耍點小脾氣。如果遇到了這樣一個可以讓你在愛情中不顧一切的人，你會心甘情願地陪著他到天涯海角。
天蠍座
最近生活中可能會聽到很多身邊長輩、朋友、同事，關於身離死別的問題。因為他們不幸的事情，讓你提早面對思考人生中的重要議題。你覺得生命不僅僅脆弱而且短暫，你告訴自己一定要在有限的生命歲月中，做一些有意義的事情。關於感情、親情、家人永遠是你最難割捨的關係。你希望自己可以在經濟上獨立，有能力照顧他們。
射手座
你最近非常想要看電影，如果有好的電影、影集上映，你一定迫不及待想到電影院支持喜歡的電影明星。最近的生活非常輕鬆愜意，你享受這種沒有壓力，不被約束的生活狀態。最近只要聽到哪裡的花朵盛開、或是哪裡有花卉展覽、藝術展覽，或是藝文活動，你總是非常熱衷參與這一些可以豐富心靈的活動。你覺得心靈的富足讓你可以變成一個有內涵和深度的人。
魔羯座
最近要注意你的金錢、理財和消費行為，因為有一點點金錢方面的難題出現。最近想要買車子、買房子的朋友，可能會跟銀行發生借貸關係，雖然買房子可以當存錢，但是你也要注意自己的還款能力，免得給自己太大壓力。最近的愛情關係有一點冷淡，你明明很渴望愛情，但彼此的關係就是少了一點默契和心電感應的互動。有時候你覺得對方不懂你的心。
水瓶座
最近心情有一點點煩躁的感覺，這種壓力和心情鬱悶的感覺，其實說不出口，但卻又真實存在於內心中，你很想要打破這一些常規的生活方式，但是破除這些常規的生活模式之後，你是否可以創造出一個全新的生活型態，這又是一個值得思考的問題。最近關於工作、同事、情人、家人、乃至於寵物與自己的行為和習慣，全部都再一次的接受著自己的審視和檢驗。
雙魚座
最近你有一波財運機會，這波財運是正財和偏財兩種機會。有可能會有加薪機會、也可能意外抽得大獎，或是得到買一送一的折扣好禮。在這種心情美麗的時候，你也特別想去買新衣服、買新的化妝品、買美白面膜或是買一條最新的口紅。最近愛上吃甜點、吃零食、特別想吃巧克力和霜淇淋。雖然春天的腳步才剛剛開始，可是你已經做好準備迎接夏天美食、冰品的準備。最近的愛情機會是新歡與顏值高的對象。（編輯：潘毅）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】