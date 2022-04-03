攜手捐款援烏　楊烈力挺「高雄正能量」初選衝刺

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楊烈中午轉往岡山陪同第三選區(岡山等6區)參選人林志誠車隊掃街，從岡山出發沿路呼籲民眾支持年輕骨力好央甲的「台灣阿誠」。楊烈推薦「台灣阿誠」曾擔任市長陳其邁競選副總幹事，也有黨部執行長資歷，從助理、輔選到黨務參與累積多年的行政經驗，尤其有服務熱忱，是民進黨優秀的新世代，沿途受到民眾熱烈歡迎。
林志誠說，市長陳其邁招商成果輝煌，高雄市迎來台積電也啟動橋頭科學園區，未來岡山、橋頭串連台南科學園區及台積電高雄廠形成最有價值的半導體S廊道，他要爭取打造岡山、橋頭成為科技人才最宜居的地方，共享經濟繁榮
楊烈馬不停蹄再陪同第八選區(苓雅等3區)及第十選區（前鎮、小港區）市議員參選人鄧巧佩及余宗熹走訪基層，鄧巧佩曾任長庚醫院護理師，細膩、溫暖還有超強的行動力，婦幼長照及幼托都是她關切的議題，楊烈讚許鄧巧佩貼近基層日常、聚焦弱勢，人民有感。
楊烈、鄧巧佩及會計師余宗熹一起走訪人氣美食著稱的光華夜市，推薦「雙師」的專業，有關懷弱勢溫暖的心也有把關預算為人民看緊荷包的專業，呼籲讓「雙師」協助陳其邁為奠基高雄百年建設貢獻心力。
楊烈大力推薦正能量參選人，也關切俄烏戰火下求生的烏克蘭難民。立委趙天麟讚許楊烈很有台灣心是台派藝人的代表，也在楊烈的號召下與正能量參選人在財團法人賑災基金會烏克蘭捐款專戶關帳前共同捐款，援助烏克蘭人民。