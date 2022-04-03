COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

攜手捐款援烏　楊烈力挺「高雄正能量」初選衝刺

▲楊烈陪同參選人林志誠車隊掃街，沿路呼籲民眾支持年輕骨力好央甲的「台灣阿誠」。（圖／翻攝畫面）
▲楊烈陪同參選人林志誠車隊掃街，沿路呼籲民眾支持年輕骨力好央甲的「台灣阿誠」。（圖／翻攝畫面）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-04-03 21:11:01

民進黨市議員初選倒數，「高雄正能量」參選人李庭慧、林志誠、鄧巧佩等人把握連假衝刺民調，金鐘歌王楊烈今天一早陪同掃街，從美濃區出發跨區到苓雅區光華夜市，大力推薦林志誠有行政資歷、服務熱忱，呼籲讓優秀人才出頭，相挺選年輕的「台灣阿誠」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
衝刺民調，楊烈上午陪同「高雄正能量」第一選區(美濃等9區)參選人李庭慧從美濃早市出發再轉到旗山區，向民眾推薦「最年輕的參選人」李庭慧，肯定她專業有理想及熱情要為地方發聲。李庭慧也提出為打造文化品牌及推動藝文產業而努力。

▲楊烈大力推薦正能量參選人，也關切俄烏戰火下求生的烏克蘭難民。（圖／翻攝畫面）
▲楊烈大力推薦正能量參選人，也關切俄烏戰火下求生的烏克蘭難民。（圖／翻攝畫面）
楊烈中午轉往岡山陪同第三選區(岡山等6區)參選人林志誠車隊掃街，從岡山出發沿路呼籲民眾支持年輕骨力好央甲的「台灣阿誠」。楊烈推薦「台灣阿誠」曾擔任市長陳其邁競選副總幹事，也有黨部執行長資歷，從助理、輔選到黨務參與累積多年的行政經驗，尤其有服務熱忱，是民進黨優秀的新世代，沿途受到民眾熱烈歡迎。

林志誠說，市長陳其邁招商成果輝煌，高雄市迎來台積電也啟動橋頭科學園區，未來岡山、橋頭串連台南科學園區及台積電高雄廠形成最有價值的半導體S廊道，他要爭取打造岡山、橋頭成為科技人才最宜居的地方，共享經濟繁榮

楊烈馬不停蹄再陪同第八選區(苓雅等3區)及第十選區（前鎮、小港區）市議員參選人鄧巧佩及余宗熹走訪基層，鄧巧佩曾任長庚醫院護理師，細膩、溫暖還有超強的行動力，婦幼長照及幼托都是她關切的議題，楊烈讚許鄧巧佩貼近基層日常、聚焦弱勢，人民有感。

▲楊烈、鄧巧佩及會計師余宗熹一起走訪人氣美食著稱的光華夜市。（圖／翻攝畫面）
▲楊烈、鄧巧佩及會計師余宗熹一起走訪人氣美食著稱的光華夜市。（圖／翻攝畫面）
楊烈、鄧巧佩及會計師余宗熹一起走訪人氣美食著稱的光華夜市，推薦「雙師」的專業，有關懷弱勢溫暖的心也有把關預算為人民看緊荷包的專業，呼籲讓「雙師」協助陳其邁為奠基高雄百年建設貢獻心力。

楊烈大力推薦正能量參選人，也關切俄烏戰火下求生的烏克蘭難民。立委趙天麟讚許楊烈很有台灣心是台派藝人的代表，也在楊烈的號召下與正能量參選人在財團法人賑災基金會烏克蘭捐款專戶關帳前共同捐款，援助烏克蘭人民。

社群行銷創造網路聲量　民代經營社群各顯神通

音樂人挺音樂人　楊烈推薦「正能量」李庭慧拚初選

陪挺邁會計師余宗熹掃街　趙天麟：為高雄守住專業一席

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀