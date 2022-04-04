戴愛玲開唱壓力大　蕭煌奇開地獄梗玩笑：我又看不到妳

「鐵肺天后」戴愛玲近日在台北Legacy舉辦《公主樂未眠》親密巡迴演唱會，大批歌迷擠爆現場，令人驚喜的是，正當戴愛玲要唱《暗了，亮了》時，金曲歌王蕭煌奇竟突然登場，讓戴愛玲忍不住尖叫：「你怎麼會來！」原來這是團隊要帶給她的驚喜，蕭煌奇透露幫她寫一首歌，卻沒受邀當嘉賓，不甘心喊話：「我一定要來，不然很久沒有遇到妳。」讓她忍不住說：「你來我唱歌壓力更大耶。」此話一出，讓蕭煌奇反虧：「有什麼壓力？我又看不到妳。」妙語如珠的對話，令台下歌迷們哄堂大笑。





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▲戴愛玲在台北舉辦演唱會，歌迷擠爆現場。（圖／華納音樂提供）

他稱讚今天戴愛玲穿得很辣，並帶來了會發光的星星花束要送給她作為祝福禮物，讓戴愛玲感動地說：「你不要弄哭我了，我後面還有很多首歌要唱，我剛剛差點眼淚流半滴。」沒想到蕭煌奇接說：「我不耽誤你，我等等當妳的司機，等等載你回去。」他反問台下歌迷們知道自己開的是什麼車嗎？沒想到台下讀懂他要說的梗，大喊他的招牌歌《末班車》，讓他喜出望外。他表示今天剛好是太魯閣事故周年：「請你們容許我唱給大家聽，讓我們一起來悼念這些離去的朋友，我們用溫暖音樂安慰大家。」





▲台下歌迷熱情合唱，讓戴愛玲忍不住感動飆淚。（圖／華納音樂提供）

戴愛玲休息片刻也再度上台，她表示過去與蕭煌奇師出同門，自稱當時還很小「才10歲」，反被蕭煌奇吐槽：「那我8歲。」兩人分享認識機緣，起因在未出道前皆簽到同一間公司，兩人在音樂上一直有合作，這次在新專輯也有收錄煌奇老師的作品《先愛自己也好》，她回憶：「我畢竟也是部落的『小二姐』，我自認咬字已經很標準了，但這首歌被刁了很久，老師真的很嚴格，嚴格才有好作品。」





蕭煌奇作勢等等要去後面聽戴愛玲唱歌，他還自虧：「不好意思，沒有大字報我沒辦法唱。」讓愛玲一旁聽了忍不住吐槽：「老師這個梗我已經聽了十次了！」兩人你一言我一語，足見彼此的好交情，更感人的是，蕭煌奇當場更大方購買她的100張新專輯，還撂話表示：「等一下大家都要去買，誰手上沒CD就不要讓他出去！」讓戴愛玲感動萬分，表示老師真的是她的貴人。



