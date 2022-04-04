台設計師首奪葛萊美獎 興奮高喊「台灣是美麗的國家」
第64屆葛萊美獎今（4）日在拉斯維加斯舉行頒獎典禮，台灣新銳設計師李政瀚、于薇獲得最佳唱片專輯設計包裝，他們領獎時不忘宣揚台灣，向台下音樂人說「台灣是一個美麗、愛好和平的國家，歡迎大家來台灣」。李政瀚獲獎相當興奮，在社群平台表示「做夢吧，請給我一巴掌」！
這次最佳專輯設計包裝獎共有5位入圍者，其中有2張專輯出自台灣人創作之手，除了知名設計大師蕭青陽憑《Zeta》專輯第6度獲得提名外，董事長樂團與第二代馬蘭吟唱隊《八歌浪Pakelang》專輯也入圍該獎項。李政瀚去年得知喜訊，開心地在臉書表示，「有個算命的說我35歲會到人生巔峰，原來是指這個啊，不得不說，算命也是有準的時候」。
《八歌浪》是董事長樂團與阿美族國寶級歌手郭英男的長子蔣進興及其所帶領的馬蘭吟唱隊第二代成員合作的專輯。封面設計包裝由設計師李政瀚、于薇操刀，不惜花重本製作，從馬蘭部落所在的台灣東部海岸為出發，以紙張堆疊出海岸、山脈與人的樣貌，揭示郭英男與阿美族人們昂首高歌意象，突顯人與土地的連結；為了讓聽眾更接近台灣的原民文化與海洋環境，包裝以透明片UV印刷，傳達悠揚歌聲始終迴盪於藍色海洋。