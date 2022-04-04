台設計師首奪葛萊美獎　興奮高喊「台灣是美麗的國家」

第64屆葛萊美獎今（4）日在拉斯維加斯舉行頒獎典禮，台灣新銳設計師李政瀚、于薇獲得最佳唱片專輯設計包裝，他們領獎時不忘宣揚台灣，向台下音樂人說「台灣是一個美麗、愛好和平的國家，歡迎大家來台灣」。李政瀚獲獎相當興奮，在社群平台表示「做夢吧，請給我一巴掌」！





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▲台灣新銳設計師李政瀚（左）、于薇獲獎後開心自拍。（圖／美聯社）

這次最佳專輯設計包裝獎共有5位入圍者，其中有2張專輯出自台灣人創作之手，除了知名設計大師蕭青陽憑《Zeta》專輯第6度獲得提名外，董事長樂團與第二代馬蘭吟唱隊《八歌浪Pakelang》專輯也入圍該獎項。李政瀚去年得知喜訊，開心地在臉書表示，「有個算命的說我35歲會到人生巔峰，原來是指這個啊，不得不說，算命也是有準的時候」。

▲李政瀚、于薇操刀的《八音浪》封面設計包裝，從馬蘭部落所在的台灣東部海岸為出發，以紙張堆疊出海岸、山脈與人的樣貌。（圖／翻攝李政瀚FB）