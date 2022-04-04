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俄軍小鎮屠殺！平民慘遭行刑式槍決　烏國建特殊機制要查

▲俄軍自烏克蘭基輔地區撤退後，留下了滿城混亂。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄軍自烏克蘭基輔地區撤退後，留下了滿城混亂。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-04-04 09:25:55

自俄軍開始有撤退跡象後，烏克蘭逐漸收復更多城鎮，並奪回基輔地區的控制權，但烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）表示，烏方找到了410具平民屍體。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指控俄軍進行種族滅絕，並要建立「特殊機制」，以調查俄軍在烏國的「戰爭罪行」。

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綜合外媒報導，維涅迪克托瓦3日告訴烏國國營電台，指出在解放後的基輔地區找到了410具平民屍體，法醫已經勘驗其中的140具。

俄軍於2月24日入侵烏克蘭，3天後佔領距離首都西北方30公里的布查鎮（Bucha）。但上週末烏克蘭軍方從俄軍手中奪回整個基輔地區的控制權後，烏國官員表示，俄軍倉促撤退，在布查的幾個亂葬崗發現近300具平民遺體。另外烏克蘭也指控俄軍在鄰近城鎮伊爾平（Irpin）殺害平民，當地與布查一樣遭到巨大破壞。據烏國當局說法，自莫斯科進攻以來，伊爾平至少有200人喪生。

▲烏克蘭軍方在布查鎮的亂葬岡中發現上百具平民遺體。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭軍方在布查鎮的亂葬岡中發現上百具平民遺體。（圖／美聯社／達志影像）
烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特上表示，「布查屠殺是蓄意的」，認為俄羅斯的目標就是要盡可能消滅更多烏克蘭人。庫列巴同時要求大工業國集團（G7）就實施新的毀滅性制裁。

對於俄軍的行徑，澤倫斯基接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目訪問時指出，「這是種族滅絕（genocide）罪行，對整個國家和人民的滅絕。」

澤倫斯基3日透過視訊演說時表示，俄羅斯所有領導階層應該都要知道，軍隊是如何執行命令，「對於這些殺戮、這些酷刑折磨…還有許多人的後腦勺挨子彈，他們必須共同承擔責任。」

澤倫斯基強調，烏國當局已經建立「特殊機制」，以調查俄軍在烏國的「戰爭罪行」。他更矢言要找到「每一個」應為布查鎮（Bucha）殺戮事件負責的人，列入「劊子手之書」並且受到相應的懲罰。

針對布查屠殺的指控，俄羅斯方面則是否認殺害平民，並稱這是「基輔政權和西方媒體又再一次捏造消息。」俄羅斯國防部表示，「該鎮在俄羅斯武裝部隊控制期間，沒有一名當地居民遭受任何暴力行為。」

▲烏克蘭軍方在基輔地區發現大量平民遺體，外媒報導指出，有許多平民的手被綁在背後，遭到「行刑式」殺害。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭軍方在基輔地區發現大量平民遺體，外媒報導指出，有許多平民的手被綁在背後，遭到「行刑式」殺害。（圖／美聯社／達志影像）

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