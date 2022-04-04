俄軍小鎮屠殺！平民慘遭行刑式槍決　烏國建特殊機制要查

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俄軍於2月24日入侵烏克蘭，3天後佔領距離首都西北方30公里的布查鎮（Bucha）。但上週末烏克蘭軍方從俄軍手中奪回整個基輔地區的控制權後，烏國官員表示，俄軍倉促撤退，在布查的幾個亂葬崗發現近300具平民遺體。另外烏克蘭也指控俄軍在鄰近城鎮伊爾平（Irpin）殺害平民，當地與布查一樣遭到巨大破壞。據烏國當局說法，自莫斯科進攻以來，伊爾平至少有200人喪生。
烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特上表示，「布查屠殺是蓄意的」，認為俄羅斯的目標就是要盡可能消滅更多烏克蘭人。庫列巴同時要求大工業國集團（G7）就實施新的毀滅性制裁。
對於俄軍的行徑，澤倫斯基接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目訪問時指出，「這是種族滅絕（genocide）罪行，對整個國家和人民的滅絕。」
澤倫斯基3日透過視訊演說時表示，俄羅斯所有領導階層應該都要知道，軍隊是如何執行命令，「對於這些殺戮、這些酷刑折磨…還有許多人的後腦勺挨子彈，他們必須共同承擔責任。」
澤倫斯基強調，烏國當局已經建立「特殊機制」，以調查俄軍在烏國的「戰爭罪行」。他更矢言要找到「每一個」應為布查鎮（Bucha）殺戮事件負責的人，列入「劊子手之書」並且受到相應的懲罰。
針對布查屠殺的指控，俄羅斯方面則是否認殺害平民，並稱這是「基輔政權和西方媒體又再一次捏造消息。」俄羅斯國防部表示，「該鎮在俄羅斯武裝部隊控制期間，沒有一名當地居民遭受任何暴力行為。」