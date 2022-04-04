北向國五雪隧車流量年減　仍得注意車多壅塞到深夜

今（4）日為清明連假第3天，高公局表示上午有些零星狀況，其中國一南向350公里左右發生兩小客車追撞事故，造成後方3公里左右的回堵，目前狀況排除、車潮也獲得紓解。高公局表示，截至上午10點，今日北向雪隧通過量雖然較去年同期減少11%，但提醒用路人國五北向宜蘭至坪林，車多壅塞的狀況要到深夜過後才能獲得紓解。
高公局指出，今日國五交通量截至10時，北向雪隧通過量較去年清明連假同期減少11%。而上午國一南向350公里左右發生兩小客車追撞事故，造成後方3公里左右的回堵，目前狀況排除、車潮也獲得紓解。
至於下午到晚上壅塞路段，北部地區，國一北向苗栗至湖口、國三北向關西至大溪，從下午2點到晚上10點都有車多壅塞的狀況。至於國五北向宜蘭至坪林，上午10點就開始車多，預估要到深夜過後才能紓解。
中部地區，國一北向西螺至埔鹽，中午過後車潮就會出現，其他包括國一北向南屯至后里、國三北向竹山到中興、國三北向草屯至霧峰、國三北向龍井至大甲、國三北向苑裡至香山壅塞情況都是下午2點到晚上9點過後，國六西向舊正至霧峰則是下午3點到7點車多。南部地區國一南向大灣至路竹與國十東向鼎金系統至燕巢則是有零星車多路段。
高公局今日相關疏導措施包括：7-19時封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。