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王喜全裸寫真轟動港台　公開出櫃對摯愛不離不棄

▲入境被捅出血的男星王喜曾拍過全裸寫真集《貼近王喜》，由名攝影師杜達雄掌鏡，轟動台港兩地。翻攝《貼近王喜》寫真集
▲入境被捅出血的男星王喜曾拍過全裸寫真集《貼近王喜》，由名攝影師杜達雄掌鏡，轟動台港兩地。翻攝《貼近王喜》寫真集

記者羅凌筠/綜合報導

2022-04-04 14:00:502022-04-04 14:39:54

54歲香港男星王喜昨（3日）入境台灣，因做PCR被醫護人員捅傷鼻孔，PO出爆血口罩「通緝」醫護人員，並將衛福部疾病管制署副署長莊人祥頭像後製成黑白照，引起網友群情激憤，來自香港的王喜是知名音樂人和演員，20年前在《風雲》飾演大師兄「秦霜」，打開台灣知名度。港媒報導，王喜2015年和同性摯愛公開出櫃，但造化弄人，摯愛於2016年重病，他不離不棄獨力負擔百萬醫療費，伴侶離去後，他迄今仍單身。

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▲王喜拍全裸寫真造成轟動。（圖／翻攝《貼近王喜》）
▲王喜當年拍全裸寫真造成轟動。（圖／翻攝《貼近王喜》）
王喜在花美男當道的年代，以一雙充滿男人味的小眼睛，在港劇圈竄起，1998年他憑藉《烈火雄心》中的消防隊長「駱天佑」一角而深入民心，成為台灣、新加坡、馬來西亞等地最受歡迎港劇男主角之一。

當紅之際，王喜大膽豁出去全裸拍寫真，他和台灣攝影師合作，在新疆沙漠脫個精光，露出健美結實的精壯肉體，限制級尺度造成轟動，大賣8萬冊以上，王喜將版稅捐給台灣台東一間醫院，協助他們重建ICU。

▲港星王喜3日飛來台灣，入境桃園機場時接受醫護人員PCR篩檢，結果卻爆出採檢時，遭到醫護人員按頭導致右鼻孔受傷，當下血流不止。（圖／翻攝王喜臉書）
▲港星王喜PCR檢驗陽性。（圖／翻攝王喜臉書）
2016年黃安舉報王喜「港獨」，指出王喜疑在網路轉貼大陸已故總理周恩來是同性戀者的報導，他也曾張貼達賴喇嘛的相片，並寫下「尊者可愛可敬」，王喜因此遭到央視封殺，大陸工作一個一個被取消，損失至少6位數港幣，王喜反駁自己是「港獨」，並為不當言論向公眾道歉。
 

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