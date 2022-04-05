5大速食店「地瓜薯條」對決 網公認：這家最好吃沒對手
過去速食店套餐大多是搭配薯條，繼麥當勞宣布開賣「金黃地瓜條」後，讓地瓜條聲勢瞬間勝過馬鈴薯條。網友阿捷在批踢踢速食版分享地瓜薯條對決文，包含麥當勞、頂呱呱、繼光香香雞、丹丹漢堡、摩斯漢堡。若以原價來看，麥當勞地瓜條65元最貴，丹丹漢堡的地瓜薯條26元最便宜，價格差了2.5倍之多，究竟吃起來差異點為何。
麥當勞和頂呱呱的地瓜條都是選用台農57號地瓜，單包價格分別是65元、60元，在連鎖速食店排行前二高價。網友阿捷提到，兩者的薯條造型都偏粗，且吃起來口感差距不大，無論是外觀、口感、味道都頗類似。
繼光香香雞的「地瓜薯薯」採用台農66號紅肉地瓜，並灑上甘梅風味粉，由於走脆皮路線，地瓜條外形較不規則，也是所有地瓜薯條中「最大塊」，口感更接近傳統路邊炸雞攤的炸地瓜條，也因為灑了梅粉的關係，酸甜口感很刺激食欲。
至於南部人熟悉的丹丹漢堡，店內的地瓜薯條單包僅26元，是連鎖速食店中最低價，不過份量相對來說也較少。網友阿捷認為，丹丹漢堡的地瓜薯條較細小，灑了鹽巴調味，單吃味道也很夠，不過薯條品質較不穩定，有時會炸得黑黑軟軟。
摩斯漢堡每年選在春季限定開賣「黃金地瓜薯」，和麥當勞、 頂呱呱同樣選用台農57號地瓜，外觀也是偏向細小類型，造型很像馬鈴薯條，外皮酥脆、色澤偏黑，香酥口感及味道表現都不錯，吃久較不會膩。
在一票地瓜薯條中，網友阿捷認為除了麥當勞與頂呱呱的產品有些類似，其他家則各有特色。在吃完全部之後，最好吃首推摩斯漢堡的黃金地瓜薯，最划算則是丹丹漢堡的地瓜薯條。
地瓜薯條對決文引發網友關注，不少人也持相同看法：「MOS的好吃」、「摩斯真的好吃，夯地瓜也是」、「覺得MOS的最好吃，但丹丹最便宜」。但也有反推文，認為摩斯漢堡的地瓜條吃完沒有記憶點。內行網友加碼分享，油膩的東西灑上梅粉，和用檸檬汁去腥是類似概念，大推「梅粉加辣不要胡椒」搭配法，建議吃炸物可灑梅粉選小辣。