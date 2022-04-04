COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

從國外傳來？京蘇遼店員、網購驗出病毒　遭指或與韓有關

▲近日包含北京、江蘇與大連等3地的染疫病例，經過研判可能與韓國進口服裝有關。圖為上海民眾接受病毒篩檢。（圖／美聯社／達志影像）
▲近日包含北京、江蘇與大連等3地的染疫病例，經過研判可能與韓國進口服裝有關。圖為上海民眾接受病毒篩檢。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-04-04 17:37:372022-04-04 18:23:22

中國疫情近日嚴峻，除了上海以及吉林是主要疫區之外，北京、江蘇、遼寧等地也都傳出有確診個案。但值得注意的是，這三地驗出的確診患者，皆與韓國進口服飾店有關，認為有可能是進口服飾包裝袋或衣物表面夾帶病毒，中國當局表示，不排除患者因接觸進口物品感染的可能。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合中媒報導，北京朝陽區新增的5名感染者，均為韓國服飾專賣店的店員以及同居者；而遼寧大連市通報，4月1日新增的一名陽性患者為經營韓國進口服飾店的店員，經過調查發現，店內的韓國進口服裝、包裝袋內表面均檢測出陽性。而該患者感染的病毒基因序列為Omicron BA.2進化分支，與中國此輪疫情以及過去本土、境外輸入的病毒毒株不同源，因此不排除因接觸被新冠病毒污染的進口物品感染的可能。

而江蘇常熟市通報患者情況，在經過反覆調查和檢測後，發現患者住處衣櫃內4份自韓國網購服飾檢出陽性，其他環境、密切接觸、次密切接觸和一般接觸者多次核酸檢測均為陰性。根據《香港01》報導指出，結合國內韓國進口服裝相關病例，經綜合分析此例疫情與網購韓國服裝有關。

先前北京市疾控中心副主任龐星火曾表示，新冠病毒可在低溫下長時間存活，冬季經物傳播的風險增加。

相較於原始病毒株，變異株在環境中的穩定性也可能會發生變化。日本本京都府立醫科大學研究顯示，與其他早期新冠變異株相比，Omicron變異株在塑膠表面或是人體皮膚可以存活更久。以新冠病毒株在常溫環境下塑膠表面的平均存活時間為例，原始病毒株為56小時、Delta變異株為114小時，Omicron變異株則是193.5小時。

先前中國當局就曾指韓國進口服裝為病毒傳染源，引來韓國當局不滿，更有韓國媒體指責中國稱進口物品沾上病毒，是「為了避免因防疫失敗而試圖追究責任」。

而這也並非中國首次指稱病毒是由國外傳入，今年1月首次在北京發現Omicron變異株時，中國當局聲稱是透過加拿大的包裹傳入，並敦促民眾在打開郵件時戴上口罩和手套，尤其是來自國外的郵件。當時加拿大郵政引述世界衛生組織和加拿大公共衛生署的說法，處理郵件（包括國際郵件）的風險很低。

美國疾病控制和預防中心（CDC）去年曾指出，通過接觸受污染的表面或物體而感染的相對風險較低，而通過接觸攜帶傳染性病毒的呼吸道飛沫仍是感染的主要方式。

「與病毒共存」後確診激增？韓國、新加坡早有前車之鑑

香港特首選舉提名才開跑　林鄭月娥宣布「不連任」

用音樂填補沉默！澤倫斯基現身葛萊美獎　籲各界挺烏克蘭

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀