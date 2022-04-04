從國外傳來？京蘇遼店員、網購驗出病毒　遭指或與韓有關

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而江蘇常熟市通報患者情況，在經過反覆調查和檢測後，發現患者住處衣櫃內4份自韓國網購服飾檢出陽性，其他環境、密切接觸、次密切接觸和一般接觸者多次核酸檢測均為陰性。根據《香港01》報導指出，結合國內韓國進口服裝相關病例，經綜合分析此例疫情與網購韓國服裝有關。
先前北京市疾控中心副主任龐星火曾表示，新冠病毒可在低溫下長時間存活，冬季經物傳播的風險增加。
相較於原始病毒株，變異株在環境中的穩定性也可能會發生變化。日本本京都府立醫科大學研究顯示，與其他早期新冠變異株相比，Omicron變異株在塑膠表面或是人體皮膚可以存活更久。以新冠病毒株在常溫環境下塑膠表面的平均存活時間為例，原始病毒株為56小時、Delta變異株為114小時，Omicron變異株則是193.5小時。
先前中國當局就曾指韓國進口服裝為病毒傳染源，引來韓國當局不滿，更有韓國媒體指責中國稱進口物品沾上病毒，是「為了避免因防疫失敗而試圖追究責任」。
而這也並非中國首次指稱病毒是由國外傳入，今年1月首次在北京發現Omicron變異株時，中國當局聲稱是透過加拿大的包裹傳入，並敦促民眾在打開郵件時戴上口罩和手套，尤其是來自國外的郵件。當時加拿大郵政引述世界衛生組織和加拿大公共衛生署的說法，處理郵件（包括國際郵件）的風險很低。
美國疾病控制和預防中心（CDC）去年曾指出，通過接觸受污染的表面或物體而感染的相對風險較低，而通過接觸攜帶傳染性病毒的呼吸道飛沫仍是感染的主要方式。