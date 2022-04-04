李蒨蓉重提阿帕契：我不是好惹的　7周年心聲曝光

7年前李蒨蓉為首的貴婦團，登上阿帕契軍機打卡拍照，成為國軍界一大醜聞，轉眼7年過去，李蒨蓉寫下所有風風雨雨，在輿論最沸騰的時候，李蒨蓉連日被狗仔堵在家門，鄰居都覺得被叨擾，「記得某次，攝影師幾乎快趴在地上取角度拍攝，隔日報導說我翻白眼習慣不改，當時我好氣，覺得被冤枉好委屈，就連在家巷口戴墨鏡接小孩也被說霸氣，戴墨鏡是因為不想再度被拍到眼神、被作文章，那時人生烏雲罩頂，官司纏身，只好忍氣吞聲，就怕有個閃失。」
李蒨蓉回首那段時間，其實很想反擊，「其實當時我的內心有許多邪惡想法，胸口的冤氣一觸即發，我想把手上的包包砸往狗仔的臉，我想把手上的雨傘打爛所有的攝影機，我想爆粗口，我想動怒、發洩、一吐為快。我想讓他們知道，李蒨蓉不是好惹的。」她一一把這些念頭忍下來，「事隔多年，我學會了忍耐，得著老練，如今狗仔還是會拍，笑我胖、身材走山，虧我黑眼圈、氣色蠟黃，哎呀，當下感覺彷彿被針戳了一下，我笑一笑自嘲，感謝狗仔督促，我會勤奮健身，感謝狗仔提醒，姊偶爾還是要化個淡妝。」
李蒨蓉坦言人生難免跌倒，會遇到落井下石的人、背後中傷的人、冷不防奚落你的人，換個角度想，這證明李蒨蓉是他們值得、必須擊打的對象，李蒨蓉不願讓想摧毀她的人得逞：「俗語說狗咬狗一嘴毛，如果我是頭獅子，路邊瘋狗對我叫，我該回應嗎？我寧願做頭獅子，優雅地走過去，展現該有的風度與大器，親愛的朋友，打不還手、罵不還口，願你我都能成為有智慧的獅子王。」