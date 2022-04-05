Selina膽小卻接演《頭七》　楊繡惠一句話揭發真相

吳宗憲主持節目《綜藝大熱門》全新企劃「民俗跳進來」，特別邀請到近期拍攝鬼片《頭七》女星Selina（任家萱）參賽，而她也透露，這是第一次拍電影，沒想到就是很有挑戰性的鬼片，矛盾的是，她本身完全不敢看鬼片，「所以覺得我自己蠻有種的，居然接受這個邀約」；沒想到楊繡惠竟在一旁吐槽「因為錢很多吧？是不是」，瞬間笑翻全場。





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▲Selina（左）膽子小卻接拍《頭七》，被楊繡惠（左三）吐槽是因為酬勞太高。（圖／好看娛樂提供）

Selina表示，她第一次拍電影就獻給《頭七》，飾演一位單親媽媽，導演希望她跳脫昔日形象素顏入鏡，原訂去年5月拍的電影，因疫情順延至農曆7月，「就是這麼剛好，就變成鬼月開拍，然後在一個老宅，整個氛圍就很可怕，所以自己拍的時候，身心壓力都很大」。





而在「民俗跳進來」問答題環節中，其中問到「按照搬家的習俗，優先搬進家中的『開門七寶』是哪七寶」，最近買房子的艾融立刻搶答「柴、米、油、鹽、醬、醋、茶」，果真答對，搶下一分。沒想到吳宗憲突然加碼問一題，「那關門五件事是什麼？」馬力歐秒回「沖、脫、泡、蓋、送」很可惜答錯，陳漢典則再一旁提示「也不是濕、搓、沖、捧、擦」，沒想到被搶分逼急的馬力歐連續爆出「18禁回答」整段消音，最後吳宗憲公布正確答案「吃、喝、拉、撒、睡」，一旁笑翻Lulu忍不住虧「剛剛逼急了，馬哥把所有A片內容都講出來」。



