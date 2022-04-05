張書偉裝傻被丟包山上　遇寒流暴雨竟呼太幸運

演員張書偉在民視八點檔《黃金歲月》演出曾經頭部中彈，導致記憶部分空白的「勝傑」，最近劇情播出歹徒綁架藍葦華跟Gino，過程中不慎擦槍走火，槍聲讓張書偉瞬間浮現當初腹黑反派吳皓昇安排槍手要殺黃文星，而他挺身擋彈的關鍵畫面，張書偉為了找出更多吳皓昇犯罪的證據，隱瞞恢復記憶的真相，臥底在吳皓昇身邊，讓不少觀眾看到預告播出更加期待。





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▲張書偉在劇裡遇到寒流暴雨。（圖／民視提供）

▲張書偉拍攝《黃金歲月》竟遇到寒流來襲。（圖／民視提供）

張書偉表示，久違的外景竟然又遇到2月時拍攝被丟包在山上，一樣有寒流跟大雨，讓他直呼「太幸運」，他也搞笑在社群放上照片，不少同劇演員留言說「這是同一顆樹嗎？」還有人大讚他兩個角色轉換的神演技，張書偉表示接下來的幾場戲真的很精彩，也不忘謝謝劇組團隊，因為他們除了要顧好拍攝內容，還要想辦法在大雨中保護機器，相較之下自己投入演出，在泥土中連滾帶爬的演出，已經相對幸福。





▲藍葦華（左）和Ｇino拍攝《黃金歲月》，拚命在泥漿中翻滾，讓工作人員大讚敬業。（圖／民視提供）

他的角色轉換於「傻憨勝傑」跟「聰明勝傑」之間，眼神跟聲音的3秒轉變也讓觀眾大讚神演技，相當精彩！同場較勁還有Gino跟藍葦華被綁到山區，Gino笑說重頭戲之前的天氣都很舒服，沒想到當天下雨又寒流來襲，為了連戲只好穿自己私藏萬元的西服登場，而過程中打鬥及槍戰的武打戲，兩人也拚命在泥漿中翻滾，讓工作人員大讚敬業，藍葦華笑說：「演員就是在各種領域的表演環境下盡情演出，努力演出！」所以櫻花樹下、浴缸裡、泥濘中都不算什麼！



