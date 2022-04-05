COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

收假國道現北返車潮！避開12地雷路段　國5恐塞到晚上9點

▲清明連續假期收假日，交通部高公局預判今（5）日國道12路段易塞車，其中國5恐從早塞到晚。（圖／NOWnews資料照）
▲清明連續假期收假日，交通部高公局預判今（5）日國道12路段易塞車，其中國5恐從早塞到晚。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2022-04-05 09:26:202022-04-05 09:26:37

清明連續假期收假日，交通部高速公路局預估預估，今（5）日交通量為112百萬車公里，並以北返車潮為主，尤其上午9點後國5北向宜蘭-坪林、國10東向鼎金系統-燕巢易壅塞，國5甚至預估要到晚上9點才會緩解，而下午壅塞路路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口等10處，建議用路人提早出發，節省寶貴時間。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高公局表示，昨日全日交通量為113.3百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.3倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）的1.2倍，昨日路況除國1北向新竹路段於23時、台中路段於22時、國3北向大溪路段於23時及國5北向宜蘭至坪林於凌晨2時紓解外，其餘路段於20時後大致正常。至於今日0-5時交通量為8.1百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的2.3倍，預估今日交通量為112百萬車公里。

目前全國道路況皆大致正常，高公局說，截止上午7時，交通量為12.8百萬車公里，今日相關疏導措施，包括7-19時封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

值得注意的是，今日估計國道12路段易出現壅塞，高公局預判上午將出現在國5北向宜蘭-坪林、國10東向鼎金系統-燕巢，國5部分預估從上午9點一路塞到晚上9點。

國道下午重點壅塞路段預估包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局預判，國1北向苗栗-湖口、國3北向關西-大溪中午車流湧現 會持續至傍晚；國1北向西螺-埔鹽系統在中午左右就會有車潮湧現，預計到晚上9點才會緩解；國1北向南屯-后里、國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-大甲、苑裡-香山路段下午2點左右開始車潮湧現，預估傍晚7點後才會逐漸舒解；還有國6西向舊正-霧峰系統下午4點至6點會有車多情形；南部台南高雄都會區則會有一些零星車多情形發生。高公局也建議用路人提前出發，節省寶貴時間。

沒有高鐵也不怕！84條國道客運清明連假享85折優惠

房貸升息／地板利率1.31%掰了　想買房銀行教你這樣選

房貸升息／想爭取調降利率　要先過銀行這2關

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀