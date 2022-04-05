收假國道現北返車潮！避開12地雷路段　國5恐塞到晚上9點

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目前全國道路況皆大致正常，高公局說，截止上午7時，交通量為12.8百萬車公里，今日相關疏導措施，包括7-19時封閉國1虎尾北向入口及國3名間雙向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
值得注意的是，今日估計國道12路段易出現壅塞，高公局預判上午將出現在國5北向宜蘭-坪林、國10東向鼎金系統-燕巢，國5部分預估從上午9點一路塞到晚上9點。
國道下午重點壅塞路段預估包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。
高公局預判，國1北向苗栗-湖口、國3北向關西-大溪中午車流湧現 會持續至傍晚；國1北向西螺-埔鹽系統在中午左右就會有車潮湧現，預計到晚上9點才會緩解；國1北向南屯-后里、國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-大甲、苑裡-香山路段下午2點左右開始車潮湧現，預估傍晚7點後才會逐漸舒解；還有國6西向舊正-霧峰系統下午4點至6點會有車多情形；南部台南高雄都會區則會有一些零星車多情形發生。高公局也建議用路人提前出發，節省寶貴時間。