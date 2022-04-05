東吳大學爆第2名學生確診！停止到校至9日　改為線上教學

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不過，東吳大學昨天晚間公告指出，校園防疫小組將依據「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情採遠距教學注意事項」等相關規定，決議7日到9日全面停止到校上課（3月31日到4月6日為學術交流週放假），改為線上教學，呼籲師生除非有必要，不要進入校區。
東吳大學今天說明，昨天近晚間10時，校方接獲另一名學生通報，通知自己已確診。校方配合衛生單位進行疫情調查，今天在網站公布該名學生的足跡，包括3月30日下午曾到外雙溪校區2間教室，提醒相關師生立即採取預防性的自主隔離措施，等待衛生單位進一步通知。
東吳大學表示，有相關足跡的師生，如有COVID-19症狀或健康疑慮，可先行使用家用快篩，結果如為陽性，應立即通知所在地衛生局，依指示就醫。依照教育部「校園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課標準」，大專校院有2名以上師生確診，該校（區）須停課；1名師生確診，則是所修（授）課程停課。（編輯：張雅淨）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。