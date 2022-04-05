PLG／不老傳奇！率新北國王6連勝躍榜首 楊敬敏獲3月MVP
P. LEAGUE+ 今(5)日公佈2021-22賽季Porsche 3月最有價值球員，新北國王的楊敬敏本月繳出平均23.5分為本土球員之冠，並曾在03/13單場攻下39分追平聯盟本土球員個人單場得分紀錄，幫助球隊在3月底前獨居龍頭寶座，楊敬敏也獲選3月最有價值球員。
身為新北國王禁衛軍的士官長，楊敬敏堪稱當今籃壇最強「不老傳說」，38歲的他每場比賽以身作則，在3月份的6場比賽，上場時間平均32分40秒為全隊第2高，每場得分都來到雙位數更是球隊重要得分點，尤其在3月最後2場主場比賽，03/26先是在第4節2記關鍵3分球力退當時位居第一的臺北富邦勇士，03/27又是以全場最高的26分擊敗桃園領航猿，幫助新北國王拿下4連勝、以單月5勝1敗的戰績再次重回聯盟第一。楊敬敏在3月最有價值球員投票中，24張選票（包含2張球迷選票）獲得21張5分、以總分110分擊敗臺北富邦勇士的辛特力（Michael Singletary），拿下3月最有價值球員的殊榮。
PLG 2021-22賽季單月最有價值球員有全新變革，票選方面本季開放球迷投票參與，而球迷投票結果將算成2張選票，和籃球記者聯誼會成員的選票一起計算，最後決定單月最有價值球員的人選。
此外，PLG也邀請Porsche Taiwan冠名贊助2021-22賽季單月最有價值球員，單月最有價值球員除了可獲得Porsche x P. LEAGUE+ 特製獎盃外，更可獲得MVP專屬的兩天一夜Porsche深度體驗之旅，開著Porsche上山下海，與Porsche一起感受夢想成真的喜悅！