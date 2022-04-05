台中市新增5例確診　涉及公共足跡

中央流行疫情指揮中心今 (5) 日公布國內新增 281 例 COVID-19 確定病例，分別為 216 例本土個案及 65 例境外移入。其中台中市新增 5 例本土確診個案，市長盧秀燕表示，其中 2 例為案號 23768 的同住者， 5 歲以下小孩（案 24793 ）及家中幫傭（案 24794) ； 1 例為 30 多歲女性（案 24870 ），為案 23765 同辦公室同事； 1 例為 40 多歲男性（案 24923 ），參加 VVG 喜宴； 1 例為 18 歲男性（案 24998 ），北部旅遊與確診足跡重疊，均可初判感染來源。

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台中市政府今下午召開台中市防疫指揮中心記者會，盧秀燕表示，今新增的 5 例本土確診，其中 3 例跟花蓮群聚感染有關， 1 例是 VVG 婚宴接觸者，另外 1 例是學生去北部遊玩與確診者足跡重疊，大致可初步判斷感染來源；此外，另有 2 例外縣市確診者有台中市足跡，已依 SOP 通知店家清消，請市民不要擔心。

▲台中市新增5例本土確診個案足跡(圖／衛生局提供2022.4.5)

▲台中市新增5例本土確診個案足跡(圖／衛生局提供2022.4.5)



▲台中市新增5例本土確診個案足跡(圖／衛生局提供2022.4.5)



盧秀燕指出，案 24793 與案 23768 是親子關係，案 24794 是家中幫傭（已接種 3 劑 COVID-19 疫苗），一家人 3 月 27 日至 29 日曾至花蓮旅遊， 4 月 1 日因案 23768 確診，採檢為陰性後居家隔離， 4 月 3 日小孩及幫傭出現發燒及喉嚨痛至醫院採檢後轉陽，因目前居家隔離，無新增公共足跡及接觸者，環保局也已於 4 月 1 日完成相關公共場域環境清消。

案 24870 為 30 多歲女性，是案 23765 （花蓮慈濟相關群聚案， 40 多歲男性）同辦公室同事， 4 月 1 日起居家辦公， 4 月 2 日出現喉嚨癢， 4 月 4 日居家快篩陽性，經就醫 PCR 陽性確診，醫院隔離治療中。目前共匡列家人 3 人居家隔離並採檢，公司同事共 93 人全數改列居家隔離。經疫調，足跡包括人嶼人札等早午餐、全家便利商店朝富店、蝦皮店到店 ( 青海店 ) 、新惠生醫院等，已通知業者清消。

案 24923 為 40 多歲男性， 3 月 26 日曾參加 VVG 喜宴，已接種 2 劑 COVID-19 疫苗， 3 月 31 日採檢為陰性後於中部縣市父母家居隔， 4 月 4 日出現發燒、流鼻水，由縣市衛生局安排採檢呈陽性，目前已於外縣市住院隔離治療中，因早已匡列居家隔離，無新增足跡及接觸者。

案 24998 為 18 歲男性，僑泰中學學生，已接種 2 劑 BNT 疫苗， 4 月 2 日搭乘高鐵前往北部旅遊，曾與北部確診個案在酒吧內足跡重疊， 4 月 3 日返回台中， 4 月 3 日返回台中， 4 月 4 日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，居家快篩陽性，經醫院採檢陽性確診，目前於醫院隔離中，同住家人 3 人及友人 5 人均已匡列居家隔離並安排採檢； 4 月 1 至 4 月 4 日台中市足跡有底里修斯義式廚房、高鐵北上 822 班次、高鐵南下 857 班次、竣仁生鮮超市。

此外，案 24998 經中部管制中心指揮官、中市衛生局等討論後，因可確認個案感染途徑是連假期間到北部遊玩，學校和班級較無風險，沒有停班停課的需要。

盧秀燕提醒，另有 2 個外縣市確診者有台中市足跡，請大家注意時間、地點，若是有重疊者，應盡快去篩檢站採驗，保護好自己就是保護家人。

衛生局說，一名基隆市確診個案，足跡涉及台中市梧棲敬拜教會、梧棲東京綜合保齡球館、大肚雅比斯教會、大雅雅環保齡球館、統一超商蔗園門市及統聯中港轉運站；另一名彰化縣確診個案，足跡涉及中區路得行旅臺中站前館、台中站前秀泰影城、起家雞韓式炸雞台中中正店等，均已通知相關場域清消。

衛生局表示，台中市清明連假期間疫苗接種不中斷，今在

235

家院所開診接種疫苗，

65

歲以上長者及

55

歲以上原住民接種第

1

、

2

、

3

劑領取中央補助

500

元禮券措施將於

4

月

10