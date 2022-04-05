台中市新增5例確診　涉及公共足跡

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台中市政府今下午召開台中市防疫指揮中心記者會，盧秀燕表示，今新增的5例本土確診，其中3例跟花蓮群聚感染有關，1例是VVG婚宴接觸者，另外1例是學生去北部遊玩與確診者足跡重疊，大致可初步判斷感染來源；此外，另有2例外縣市確診者有台中市足跡，已依SOP通知店家清消，請市民不要擔心。
盧秀燕指出，案24793與案23768是親子關係，案24794是家中幫傭（已接種3劑COVID-19疫苗），一家人3月27日至29日曾至花蓮旅遊，4月1日因案23768確診，採檢為陰性後居家隔離，4月3日小孩及幫傭出現發燒及喉嚨痛至醫院採檢後轉陽，因目前居家隔離，無新增公共足跡及接觸者，環保局也已於4月1日完成相關公共場域環境清消。
案24870為30多歲女性，是案23765（花蓮慈濟相關群聚案，40多歲男性）同辦公室同事，4月1日起居家辦公，4月2日出現喉嚨癢，4月4日居家快篩陽性，經就醫PCR陽性確診，醫院隔離治療中。目前共匡列家人3人居家隔離並採檢，公司同事共93人全數改列居家隔離。經疫調，足跡包括人嶼人札等早午餐、全家便利商店朝富店、蝦皮店到店(青海店)、新惠生醫院等，已通知業者清消。
案24923為40多歲男性，3月26日曾參加VVG喜宴，已接種2劑COVID-19疫苗，3月31日採檢為陰性後於中部縣市父母家居隔，4月4日出現發燒、流鼻水，由縣市衛生局安排採檢呈陽性，目前已於外縣市住院隔離治療中，因早已匡列居家隔離，無新增足跡及接觸者。
案24998為18歲男性，僑泰中學學生，已接種2劑BNT疫苗，4月2日搭乘高鐵前往北部旅遊，曾與北部確診個案在酒吧內足跡重疊，4月3日返回台中，4月3日返回台中，4月4日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，居家快篩陽性，經醫院採檢陽性確診，目前於醫院隔離中，同住家人3人及友人5人均已匡列居家隔離並安排採檢；4月1至4月4日台中市足跡有底里修斯義式廚房、高鐵北上822班次、高鐵南下857班次、竣仁生鮮超市。
此外，案24998經中部管制中心指揮官、中市衛生局等討論後，因可確認個案感染途徑是連假期間到北部遊玩，學校和班級較無風險，沒有停班停課的需要。
盧秀燕提醒，另有2個外縣市確診者有台中市足跡，請大家注意時間、地點，若是有重疊者，應盡快去篩檢站採驗，保護好自己就是保護家人。
衛生局說，一名基隆市確診個案，足跡涉及台中市梧棲敬拜教會、梧棲東京綜合保齡球館、大肚雅比斯教會、大雅雅環保齡球館、統一超商蔗園門市及統聯中港轉運站；另一名彰化縣確診個案，足跡涉及中區路得行旅臺中站前館、台中站前秀泰影城、起家雞韓式炸雞台中中正店等，均已通知相關場域清消。
衛生局表示，台中市清明連假期間疫苗接種不中斷，今在235家院所開診接種疫苗，65歲以上長者及55歲以上原住民接種第1、2、3劑領取中央補助500元禮券措施將於4月10日截止，請符合接種資格民眾儘速前往接種。