炎亞綸加持破水逆？「開運仙人掌」補財庫 選多肉旺桃花
2022年第二次水逆將發生在5/10，不只影響人與人之間的溝通鴻溝越來越大，社會八卦新聞也將達到巔峰，上班族得小新重要的郵件會被放在錯的地方、網路和3C技術工具可能還會無法有效工作。而清明連假過後也得好好收心，4月開工需要振奮一下，一併破除從年前持續到年後的不順運勢，炎亞綸自創品牌「火火選物」聯名參樓研製所，推出擁有4種風水植栽與超美餅乾的「KuchiKuchi開運禮盒」。想要被炎神加持升官、發財、招桃花、顧健康，試試植物殺手也能輕鬆養活的好運植栽吧。
因應時下居家植栽潮流，炎亞綸的火火選物 x 參樓研製所，打造聯名KuchiKuchi開運禮盒，主打升官、發財、招桃花、顧健康，鎖定大家最需要的4招風水好運植栽，附上開運植栽、簡易工具、盆器及幸運餅乾，充滿炎神的加持為大家破除水逆（笑）。
大家最關心的發財，舉凡對投資有興趣、想要荷包滿滿錢財賺不完的話，可以選擇有多肉界聚寶盆之稱的「萬重山」。屬仙人掌科的萬重山，是多漿多肉的植物，又被稱作山影、仙人山，象徵有步步高升之意，不只能增添個人自信，擺放於居家茶几或公司辦公桌上，既招貴人又能補財庫！
「招桃花」建議選擇與迪士尼史瑞克耳朵造型相似（沒有在開玩笑）的筒葉花月，帶有光澤的鮮綠葉色，在陽光充足時葉緣中間容易自然透紅，具有帶桃的意義，而葉端呈現吸盤狀，故又被稱為吸財樹，是想要愛情事業兩得意的首選。
有「升官」之說的珊瑚大戟，則是許多上班族們的最愛，因其旺盛的生長能力，而使之有興旺大吉的含意，如果擺放在陽台，還可以化解外面的煞氣，又可以為室內空間疏通活氧。
若是因為工作壓力繁重，擔心身體亮紅燈的人，可以選用具景天酸代謝途徑的長壽花，（該途徑是指生長在熱帶、亞熱帶乾旱及半乾旱地區的部分肉質植物，其所具有一種光合固定二氧化碳的附加途徑，以仙人掌、鳳梨和長壽花最具代表性）。長壽花擁有良好的凈化空氣作用，尤其在夜間可凈化封閉的室內空氣，放在臥室更有助於增加夫妻和睦相處，這下再也不用害怕回家要跪算盤。
由炎亞綸跨足甜點界、親自監製的KuchiKuchi夾心餅乾，以法式餅乾烘烤技術打造三層酥脆夾心堆疊口感，限量一推出就秒殺大獲好評。這次開運禮盒搭配的是酸甜好味的草莓起司內餡，帶來滿滿正能量的幸運。