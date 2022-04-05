COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

疫情高峰未到！專家籲增10倍篩檢量　輕症居隔先做好配套

▲中央流行疫情指揮中心公布今（5）日新增216例本土個案，指揮官陳時中表示疫情高峰還沒到，專家則建議加倍篩檢，至少要目前的10倍，否則傳播速度會很快，高峰來的時候可能會來不及。（示意圖／資料照，記者黃守作攝）
▲中央流行疫情指揮中心公布今（5）日新增216例本土個案，指揮官陳時中表示疫情高峰還沒到，專家則建議加倍篩檢，至少要目前的10倍，否則傳播速度會很快，高峰來的時候可能會來不及。（示意圖／資料照，記者黃守作攝）

記者顏真真/台北報導

2022-04-05 17:24:25

國內本土確診新增216例，由於連假還沒結束，外界擔心疫情恐大爆發，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5）日也坦言「還沒到高峰期」，而且目前醫療量能還夠，除非每日確診人數超過1500人才會啟動輕症居家隔離。對此，台大公衛學院教授詹長權接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，從學理來看人際互動多，傳染風險也多，未來3天很重要，建議加倍篩檢，篩檢量至少要目前的10倍，尤其常被忽略的「居住地」。至於輕症居家隔離，他認為重點在於是否做好基層醫療照顧網等醫療、篩檢及用藥等配套措施，這沒準備好，講數量到多少就要做，實務上恐沒辦法執行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
詹長權表示，疫情確診人數與檢驗數量有關，過去幾天與去年5月檢疫數量差不多，沒有特別高，理論上Omicon是要檢測多一點，因為傳播比較快，如果真的要知道疫情走勢，他建議加倍篩檢，最好是現在的10倍，池化篩檢是可以趕快去做的，這樣可以得到更多樣本採集，否則傳播速度很快，「高峰來的時候可能會來不及」。

詹長權更建議，擴大篩檢可朝兩方向著手，居住地及活動網絡要一起看，居住地可以做廣泛篩檢，不管是一棟公寓還是所在鄰里，活動網絡就是用疫調了解高風險區域，即便現在每日確診人數這麼多，「疫調困難也是要盡量做」，現在還沒有多到那程度，疫調還是非常重要，這從國外幾個案例就可看出，像南韓後來就檢討他們太早放棄疫調，「精準防疫」還是有其效果，在人力可行範圍內還是盡可能疫調，只是在篩檢時常忘了「居住地」的重要。

至於外界也擔心清明連假後本土疫情可能大爆發？詹長權說，從學理上看，一定會這樣，人際互動多，傳染風險也就多，未來3天很重要，但要如何守住？他還是強調擴大篩檢，你不篩檢就不會知道病毒在那，病毒會繼續傳播，基隆不是已經要做全民愛心篩檢（類普篩），他提醒，要做就要快，不是只有東西分出去卻不做，應該發了就馬上做，這才有用，「篩檢跟打疫苗一樣，做了才有效」。

由於今日本土確診人數已突破200例，對於防疫措施是否要加嚴，詹長權表示，現在已非常嚴了，雖然現在有人提到要不要回到過去方式，像是全部居家辦公，他倒覺得不一定要全部居家辦公，有些公司都有做分流，沒有做的，可以鼓勵一半員工居家，分流這事是可以做的，可減少人與人的接觸，降低傳播速度。

隨著確診人數不斷增加，陳時中也表示未來若1天有1500例確診，就會啟動輕症在家隔離。對此，詹長權強調，輕症居家隔離在學理上就是這樣，而且實務上一定要開始準備，但輕症居家隔離也有幾個要件，像是生病時誰要照顧，要先建構基層醫療照顧網，透過居家基層診所或常看病醫療院所電話諮詢，或由健保署要規畫那些醫生負責那些區域，居家一定還是要有醫療去照顧，這個沒準備好，你說達到那個數量要怎麼做，好像自動就有辦法做，「這個是沒辦法的」。

再來，輕症居家隔離還有篩檢及用藥的問題，居家沒篩檢就不知疫情變化，因此要持續篩檢，但要怎麼送篩檢及怎麼做篩檢，像中國大陸是到居家地篩檢，因為陽性不能出門，新加坡則是送篩檢劑，並要回報篩檢結果，這個都要先講好，也要先準備好。另外，誰決定用藥，目前有些抗病毒藥物在輕症時就要用，診所醫師有沒有這藥可開，還是要由醫院來開，這也要講清楚，不然會很難處理。

不僅如此，有些國家要執行居家隔離，像新加坡就每一戶送一台血氧機，因為血氧是最重要監測指標，也因此如果沒有做好相關配套措施，輕症居家檢檢就會做的不夠理想，尤其輕症居家檢疫就是要讓輕症者在家復元，重點不在於採哪種方式如1人1戶等，「在家醫療處理措施很重要」，畢竟在醫院不用擔心都有人處理，在家能否也能做好醫療處理，不然，輕症者也不放心在居家隔離，可能還是會要求住在醫院。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

日+216！陳時中：未到高峰期　連假大爆發觀察到「這天」

若確診案例太多會啟動「在家隔離」？陳時中曝關鍵數字

桃園工作室群聚+2！均區隔陰轉陽　陳時中：來得快去得快

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀