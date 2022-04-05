鞠婧禕爆料男神私下像老伯 狠虧張哲瀚「想叫他叔叔」
「四千年一遇美女」鞠婧禕與大陸男神張哲瀚搭檔演出《如意芳霏》，延續《芸汐傳》CP默契，《如意芳霏》互動更加甜膩，鞠婧禕受訪忍不住戳破浪漫的粉紅泡泡，她爆料有一幕被張哲瀚單手抱起的場面，拍特寫的真實情況意外詼諧，「我坐在板車上面被推著走，他假裝抱著我，畫面非常搞笑。」
劇情描述鞠婧禕因一次意外撞傷頭部後、開始有做預知夢的能力，原本覺得荒誕，但發現夢境一一成真，決心改變命運保護家人，但在夢見她被下旨陪葬飾演肅王的張哲瀚時，極盡所能躲避遠離肅王，誰知命運的紅線卻將兩人越拉越近，問張哲瀚如果有預知能力怎麼用？他笑稱想做發大財的夢。
與張哲瀚二度合作，鞠婧禕開玩笑表示，拍攝《如意芳霏》這部戲時很想叫他「叔叔」，她爆料張哲瀚每天拿著手機玩鬥地主遊戲，很像個長輩整天在滑手機玩手遊，行動力也變得愈來愈緩慢，「所以我每天都在催促他，但他脾氣很好、不覺得煩，就只回應『嗯』，也不會把我怎麼樣。」
鞠婧禕能歌善舞，在《如意芳霏》中獻唱了3首歌曲，張哲瀚私下清唱的影片在網路上曝光後，好嗓音令網友驚豔，在拍攝《如意芳霏》期間，他常在片場唱歌，全劇組人員也都聽過他的歌聲，但對戲的演員卻開玩笑形容像鬼吼鬼叫，《如意芳霏》6日起周一至周五晚間10點八大播出。