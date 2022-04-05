東亞唯一 中市獲全球「空品感測器物聯網」智慧50大奬

全球智慧城市展覽會（Smart Cities Connect）為表揚世界具影響力的智慧城市，自107年起，逐年舉辦「世界智慧50大獎（Smart 50 Awards）」，台中市以「空品感測器物聯網」參加2022年度智慧50大獎，從全世界近200份投稿參賽項目中脫穎而出，獲得本屆「智慧50大獎」殊榮！台中不僅走出台灣參與國際比賽，更是東亞唯一獲獎的城市。





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台中市環保局表示，市長盧秀燕上任後強調資訊公開透明的藍天白雲計劃，全方位整治空氣品質，在每季親自主持的空污改善會議上，更要求空污火點的科技預警工作務必突破技術瓶頸，此案成功獲得國際肯定，也為各局處合作夥伴關係建立最佳模範。





考量美國頒獎典禮防疫因素，副市長令狐榮達特別指導並協調，感謝外交部及駐芝加哥辦事處全力協助 ，昨（4）日由經濟組長鄭錦松在美國俄亥俄州哥倫布市舉行的 Smart 50 頒獎典禮代表領獎。





環保局進一步表示，「智慧50大獎」評分項目，包含參賽計畫內容及對實施城市所產生的價值與效益，台中市建置的「空品感測器物聯網」及其環境治理成果參賽，運用現階段轄內布建的空品感測器結合物聯網技術發揮多元價值應用，並即時將空品資訊視覺化、重大空污事件影響範圍追蹤以及工業區污染源鎖定，亮眼表現在選拔中備受國際評委青睞，一舉奪魁成為2022年度50大智慧城市創新之一。





環保局說明，轄內布建空品感測器已達1,411台，數量不僅淩駕於各縣市之上，更充分發揮空品感測器監測優勢效益，腦力激盪結合「空品感測器物聯網」平台，學習台中市警方科技辦案的關鍵技術，輔助台中市空品管理及智慧執法，去年更提供重大火警現況，和消防局合作空品影響分析超過40次；稽查處分空污案件超過30件次，裁罰金額超過1,000萬元。突出的績效也讓台中市於去年11月受環保署邀約，在空品感測物聯網合辦會議與交流活動上向各縣市分享經驗，此次獲得國際獎項肯定，讓台中市空品感測器物聯網不僅在國內表現突出，也在世界舞台上發光發亮。















