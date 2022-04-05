民進黨桃園市長佈局　這2人出線機率高

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民進黨在下屆桃園市長人選，桃園市長鄭文燦日前接受專訪時指出，蔡英文說會用開放的角度思考這個問題，他個人也沒有口袋名單，未來會共同決定出人選，一定是最強的人，他也會全力輔選助當選。
不過日前傳出鄭文燦認為陳時中參選桃園一定會勝選。桃園地方人士指出，陳時中必須看黨中央佈局，按照鄭文燦在接受專訪時表示，有當面有問過蔡英文，不過陳時中是開放人選，必須台北、新北、桃園一起考量。
陳時中目前除了被點名參選桃園市外，還被民進黨立委何志偉、吳思瑤等人力推參選台北市長，身為防疫指揮官的陳時中擁有高知名度，若先不談防疫任務，陳時中已成為民進黨的活棋，陳要選哪縣市有待黨中央決定。
若非陳時中參選，以地方來說多名立委都是首屆，僅有鄭運鵬是資深立委且具有一定知名度，具有參選桃園市長的條件，不過鄭運鵬迄今仍未表態參選。鄭運鵬也曾受訪指出，他會把份內工作做好，桃園提名不需要這麼早，會跟著中央黨部節奏、時程走，不用急著要表態。
地方人士說，其實鄭運鵬去年過年前就在各區掛看板，像是大竹交流道、中壢火車站前都有，有曾過做一些努力，但可能礙於疫情，或是想配合黨中央政策不得而知，不過以現任者為優先的概念，鄭運鵬是好的選項。
另外林智堅也曾被傳參選桃園市長，地方人士說，林智堅尚未喊出大新竹議題時，在桃園地方民調很高，每次出席地方活動都受到婆媽熱烈歡迎，但表態大新竹後，再轉桃園參選，政治上就變得有困難。
地方人士說，先前也有表態爭取的包括前立委彭紹瑾、鄭寶清、黃適卓等，不過民調並未比現有公職者高；另外不論是陳時中、鄭運鵬、林智堅的民調，都比國民黨現有人選還高，桃園的人選可能要等到5、6月才會與雙北一起宣布。