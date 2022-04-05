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民進黨桃園市長佈局　這2人出線機率高

▲年底地方大選將到來，民進黨的桃園市長人選將由兼任主席的蔡英文總統提名。（資料圖／翻攝鄭文燦臉書）
▲年底地方大選將到來，民進黨的桃園市長人選將由兼任主席的蔡英文總統提名。（資料圖／翻攝鄭文燦臉書）

記者王敏旭／台北報導

2022-04-05 18:19:12

年底地方大選將到來，民進黨桃園市長人選將由兼任主席的蔡英文總統提名。地方人士指出，衛福部長陳時中、立委鄭運鵬、新竹市長林智堅都是人選，不過林拋出大新竹議題後，到桃園參選機率低，以陳時中、鄭運鵬出線機率較高。

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國民黨有意參選的國民黨台北市議員羅智強被國民黨主席朱立倫擋下來，而桃園市議會議長邱奕勝不選後，國民黨立委呂玉玲獲得邱奕勝支持且有意參選，國民黨呈現內亂狀況；不過民進黨也未因此好整以暇，人選同樣不明朗。

民進黨在下屆桃園市長人選，桃園市長鄭文燦日前接受專訪時指出，蔡英文說會用開放的角度思考這個問題，他個人也沒有口袋名單，未來會共同決定出人選，一定是最強的人，他也會全力輔選助當選。

不過日前傳出鄭文燦認為陳時中參選桃園一定會勝選。桃園地方人士指出，陳時中必須看黨中央佈局，按照鄭文燦在接受專訪時表示，有當面有問過蔡英文，不過陳時中是開放人選，必須台北、新北、桃園一起考量。

陳時中目前除了被點名參選桃園市外，還被民進黨立委何志偉、吳思瑤等人力推參選台北市長，身為防疫指揮官的陳時中擁有高知名度，若先不談防疫任務，陳時中已成為民進黨的活棋，陳要選哪縣市有待黨中央決定。

若非陳時中參選，以地方來說多名立委都是首屆，僅有鄭運鵬是資深立委且具有一定知名度，具有參選桃園市長的條件，不過鄭運鵬迄今仍未表態參選。鄭運鵬也曾受訪指出，他會把份內工作做好，桃園提名不需要這麼早，會跟著中央黨部節奏、時程走，不用急著要表態。

地方人士說，其實鄭運鵬去年過年前就在各區掛看板，像是大竹交流道、中壢火車站前都有，有曾過做一些努力，但可能礙於疫情，或是想配合黨中央政策不得而知，不過以現任者為優先的概念，鄭運鵬是好的選項。

另外林智堅也曾被傳參選桃園市長，地方人士說，林智堅尚未喊出大新竹議題時，在桃園地方民調很高，每次出席地方活動都受到婆媽熱烈歡迎，但表態大新竹後，再轉桃園參選，政治上就變得有困難。

地方人士說，先前也有表態爭取的包括前立委彭紹瑾、鄭寶清、黃適卓等，不過民調並未比現有公職者高；另外不論是陳時中、鄭運鵬、林智堅的民調，都比國民黨現有人選還高，桃園的人選可能要等到5、6月才會與雙北一起宣布。

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