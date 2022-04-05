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去「台灣祭」狂嗨！突被人群衝撞亂踩　她送醫：骨盆碎了

▲ 有女民眾發文透露，她參加「台灣祭」人群撞倒亂踩，導致骨盆碎裂，緊急送醫開刀。。（圖／翻攝自台灣祭臉書）
▲ 有女民眾發文透露，她參加「台灣祭」人群撞倒亂踩，導致骨盆碎裂，緊急送醫開刀。。（圖／翻攝自台灣祭臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-04-05 18:31:152022-04-05 18:33:49

由屏東縣政府舉辦的「2022台灣祭」音樂盛事，吸引上萬位民眾共襄盛舉。怎料，一位特地南下參加活動的女子，卻在欣賞過程中被無辜撞倒在地，更被十幾人亂踩受傷，緊急送醫後才被告知，「骨盆骨頭碎的很嚴重」必須要開刀，貼文掀起不小的關注。

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一名女子在網路論壇Dcard上發文表示，2日當天下午，她人正在「台灣祭」現場聽樂團，結果卻遭到後面的人群衝撞，倒地後身體還被超過10幾個人亂踩，「大家太瘋了，一直往前跑往前擠…我整個撲倒在地上，大家都踩我…」。

緊急送醫後，也立刻照了Ｘ光檢查，「骨盆的骨頭碎的很嚴重，醫生說你這個一定要開刀」，讓她當場嚇壞，僅能坐上救護車從恆春回到台北開刀，「人生沒這麼怕過…希望參加音樂祭的大家一定要注意安全，等疫情結束再一起好好聽音樂」。

▲因有遊客確診，台灣祭宣布3號活動緊急取消。（圖／翻攝自台灣祭臉書）
▲目前「台灣祭」因有遊客確診，官方宣布取消3號的活動。對於遊客受傷開刀事件，有待官方說明中。（圖／翻攝自台灣祭臉書）
所幸，原PO今天也更新近況，表示自己已經順利開完刀，目前正在病房休息。但面對較不理性且言語攻擊的網友，她則強調自己是「被衝撞」，「我在原地好好的聽音樂，突然後面一群人從我背後衝過來，然後把我撞倒還超過10人踩我，你們以為是我願意？我只能說，這些不是你們所經歷的，請大家手下留情謝謝，也不是每個聽團的朋友都是猴子」。

網友紛紛安慰，「早日康復，妳能走過去救護站也是頗猛，當下那樣其實可以跟我們講請擔架過來」、「看來是Multiverse那場，保重！記得快篩」、「早日康復，下次要注意安全」、「現在衝撞已經變成推擠了，希望大家都可以平平安安的玩」、「祝妳早日康復，在獨立樂團群組也常看到說，現在衝撞都亂撞，常常會遇到」。

稍早《NOWnews今日新聞》也致電給屏東縣政府詢問此事，由於是連假期間，總機人員則回應，目前還沒有辦法做說明，須等假期結束，官方釐清後再統一對外說明。

據悉，樂團的「衝撞」文化，由國外流行到台灣，當聽眾聽到情緒高昂，就可以進行衝撞，不過，基本上大家都會有共識，會自動騰出空間進行衝撞，而且僅能透過肩膀、上臂碰觸，是一種互相宣洩被音樂帶起情緒的活動，也在台灣樂團界中流行，但在台灣因此受傷的例子層出不窮。（編輯：詹鎰睿）

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