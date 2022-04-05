去「台灣祭」狂嗨！突被人群衝撞亂踩　她送醫：骨盆碎了

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緊急送醫後，也立刻照了Ｘ光檢查，「骨盆的骨頭碎的很嚴重，醫生說你這個一定要開刀」，讓她當場嚇壞，僅能坐上救護車從恆春回到台北開刀，「人生沒這麼怕過…希望參加音樂祭的大家一定要注意安全，等疫情結束再一起好好聽音樂」。
所幸，原PO今天也更新近況，表示自己已經順利開完刀，目前正在病房休息。但面對較不理性且言語攻擊的網友，她則強調自己是「被衝撞」，「我在原地好好的聽音樂，突然後面一群人從我背後衝過來，然後把我撞倒還超過10人踩我，你們以為是我願意？我只能說，這些不是你們所經歷的，請大家手下留情謝謝，也不是每個聽團的朋友都是猴子」。
網友紛紛安慰，「早日康復，妳能走過去救護站也是頗猛，當下那樣其實可以跟我們講請擔架過來」、「看來是Multiverse那場，保重！記得快篩」、「早日康復，下次要注意安全」、「現在衝撞已經變成推擠了，希望大家都可以平平安安的玩」、「祝妳早日康復，在獨立樂團群組也常看到說，現在衝撞都亂撞，常常會遇到」。
稍早《NOWnews今日新聞》也致電給屏東縣政府詢問此事，由於是連假期間，總機人員則回應，目前還沒有辦法做說明，須等假期結束，官方釐清後再統一對外說明。
據悉，樂團的「衝撞」文化，由國外流行到台灣，當聽眾聽到情緒高昂，就可以進行衝撞，不過，基本上大家都會有共識，會自動騰出空間進行衝撞，而且僅能透過肩膀、上臂碰觸，是一種互相宣洩被音樂帶起情緒的活動，也在台灣樂團界中流行，但在台灣因此受傷的例子層出不窮。（編輯：詹鎰睿）