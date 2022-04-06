楊祐寧新戲沒有陽光帥氣 落魄活成「厭世版卡通人物」
原創台劇《良辰吉時》（Twisted Strings）在CATCHPLAY+影音平台4月3日晚間九點上架第三集，由楊祐寧飾演的派對小丑及白潤音飾演的病童登場。楊祐寧詮釋一位曾經事業風光、紅極一時的紅頂藝人歌舞廳團長，如今卻淪落到欠債跑路、只能到處打工苟活的落魄男子，渾身散發負能量和厭世感，顛覆以往陽光帥氣的形象，演技令人期待！他在洪小鈴飾演的護理師的介紹下，來到兒童病房扮小丑賺錢，臉上廉價的卡通人物妝容，使他看起來更加可悲淒涼，卻讓得了絕症沒有未來的小男孩白潤音好奇不已，像跟屁蟲般死纏爛打，因此釀成一樁烏龍綁架案，楊祐寧說：「他不見得是會讓人喜歡的角色，但他的故事很吸引人，想看看一個走到絕境的人碰上一個絕望的小孩，這兩個角色能擦出什麼樣的火花。」
飾演病童的白潤音在本集中與楊祐寧飆戲，演活了一位因為靠近死亡反而無所畏懼的小男孩，初見到扮成卡通人物的楊祐寧就決定要跟隨他一探究竟，途中直來直往的性格，更是多次戳到痛點，讓楊祐寧氣得拿他沒辦法。兩人的互動充滿淡淡的哀傷無奈，又不時在你來我往中激盪出令人玩味的對話，最後甚至在彼此身上得到一點安慰，不停變化的關係越看越有意思。白潤音在片中關鍵橋段還秀了一段踢踏舞，展現演技之外的才華，他說：「這個小男孩很單純，但他是能夠體會別人的角色。他一開始的時候就覺得，這個大人很特別，一直在想要了解他。導演還有幫我加一段踢踏舞的戲，跳完那段舞，很像一個儀式的感覺。」
《良辰吉時》由國際名導侯孝賢擔任總監製、《強尼‧凱克》金馬獎提名導演黃熙自編自導。CATCHPLAY攜手華納傳媒發行，於3月27日起，每週日晚上9點在CATCHPLAY+影音平台、HBO頻道及HBO GO平台同步上架首播。（編輯：楊穎軒）