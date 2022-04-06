中國疫情燒出「另類」清明商機！紙紮口罩疫苗也在賣

新冠疫情肆虐全球，連一年一度、追念先人的重要節日清明節也受到影響，中國繼多地因疫封城，「代客掃墓」業務大為盛行，連「磕頭、大哭」等行為都能代勞後，甚至出現了紙紮疫苗、紙紮口罩等應疫而生的奇特祭品，遭中國官媒怒批，根本是對清明祭拜傳統的惡意消費。
根據中國官媒《新華社》旗下《半月談》5日刊出的文章，近年中國各地，「花式祭品」層出不窮，舉凡電腦、汽車、名牌包、名酒、豪宅等紙紮品，都能當成商品販售並燒給先人，這也就算了，更離譜的是自從疫情發生以來，有商家甚至把創意的歪腦筋動到了防疫物品上。
報導舉例，淘寶等購物網，還出現了紙紮口罩、疫苗、消毒液、體溫槍、護目鏡等「荒唐產品」，讓人瞠目結舌。
文章痛批，這種片面追求「獵奇、搏人眼球」的行為，無疑是對清明祭拜傳統的惡意消費，強調從古至今，清明的核心都是祭奠逝者、緬懷先人、寄託哀思，隨著文明的進步和發展，在推進綠色、文明的殯葬新風尚時，也該讓清明回歸到慎終追遠的本質。
※【NOWnews 今日新聞
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