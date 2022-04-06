台灣buffet始祖是它！菜色超狂求復活 一堆人可惜沒吃過
buffet餐廳在台灣有一定的市場，回顧近幾年來以來，不少品牌的buffet餐廳如雨後春筍般開幕，以不同特色吸引顧客，成為時下最夯的餐廳形式。不過，早在數十年前，buffet的生態就在台灣萌芽，只不過後來因為一些因素，導致這些老字號的自助餐吃到飽紛紛收攤，讓不少老饕相當懷念其滋味。近日，就有網友討論「台灣buffet始祖」，意外掀起熱烈迴響。
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「吃過這間應該都40歲了吧？」只見貼出的照片中，是一間名為上閤屋的店家，原來這是一間以日本海鮮料理起家，1993年轉型為吃到飽自助式型態的餐廳，在數十年前可以說是非常火紅，也可以說是buffet的先驅之一，但後來因為爆出經營不善，導致市場地位逐漸被淘汰。
貼文一出，網友紛紛回應「真的好懷念啊，這間之前每個月都會去吃」、「這間收掉真的很可惜，覺得經濟又實惠」、「剛好今年滿40欸....好可惜啊」、「這間我吃過，真的不錯吃，今年26歲而已啦」、「小時候爸媽帶去吃過，今年28歲路過」、「這間真的很棒，buffet始祖吧」、「當年那個藍色燈光氣氛超好....炸蝦超好吃」、「海鮮類吃到飽真的超划算，有夠可惜」、「等到有能力時就沒得吃了QQ」。
而貼文中，更有另一名網友提到一間名為「船老大漁村」的店家，當年號稱全台最大的自助餐廳，用料豐富且價格實惠，深受老饕喜愛，但在2013年就因為都市重劃土地被徵收因而歇業，讓不少網友勾起回憶表示「這間真的才是最好吃的....」、「這間很好吃....超可惜」、「這間跟上閤屋都很可惜啊」、「生魚片都超大塊的....很可惜」、「好希望能夠復活喔，好懷念」。（編輯：張嘉哲）