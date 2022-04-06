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槍口下抗疫！穿白衣不是天使　上海封城頻傳「大白」打人

▲上海持續實施封城抗疫，同時卻頻頻傳出「大白」暴力事件。（圖／美聯社／達志影像）
▲上海持續實施封城抗疫，同時卻頻頻傳出「大白」暴力事件。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-04-06 10:42:57

中國疫情近來急速升溫，疫情重災區之一的上海持續實施封城抗疫，中國國務院副總理孫春蘭也趕至上海，傳達將用最短的時間達到「社會面清零」。但與此同時，上海防疫手段不斷爆出亂象，先前曾傳出「骨肉分離」、方艙醫院之亂，在官方調進高達萬人以上的解放軍及武警進駐上海之後，穿著白色防疫服人員與民眾暴力相向的事件更頻頻傳出。

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根據上海市衛健委稱，孫春蘭於4月4日抵達上海，視察核酸檢測、封控社區、隔離點，強調開展「全市全員核酸檢測」，並且部署「全國多省市力量資源馳援上海」。

綜合中媒報導，所謂的多省市力量資源，除了醫療團隊、核酸檢測人力之外，還有大量的武警、解放軍前往上海維穩，其中有部分武警從上月28日、29日就已經進駐上海。

不過大批武警及解放軍進駐的舉動，也引起多方揣測，即便官方宣稱都是「醫護人員」，但在街頭上卻能看見這些「醫護人員」持槍，讓街道瀰漫著肅殺氣氛。有人譏諷是「槍口下的抗疫，世界獨此一國。用槍擊斃新冠病毒還是居民？中國人民有福了，病毒在槍口下嚇得逃之夭夭。」

除此之外，近來有多起穿著防護衣的「大白」對上海民眾拳打腳踢的畫面流出。有影片顯示，上海松江區聯陽小區外，有8個「大白」圍著一名年輕人猛力毆打。有記者前往事發地點所在轄區「上海松江區榮樂東路派出所」尋求當局說法，但派出所人員表示，「現在防疫是頭等大事，其它的都靠邊。」

另一起暴力事件發生在上海松江區車墩鎮，穿著防護衣的「大白」使勁對著民眾毆打、踢踹，在網路上引起公憤。有網友表示，「記得在中國，大庭廣眾，眾目睽睽之下可以把一個沒有攻擊性的人往死裡打的年代，應該是WG（文革）期間吧？那時候的理由是『階級鬥爭』，這次的理由是什麼？『抗疫』嗎？」

有上海市民指出，穿大白衣的通通都叫做大白，「但它裡面的成分很多，警察上門他也穿白衣服，也是大白。」這名民眾表示，在這些影片中的大白，可能是武警、部隊、派出所公安，他們經過格鬥訓練、擒拿。「一看動作就知道訓練過，很乾脆利索地把人撂倒，肯定是經過訓練的。」

「大白」頻頻傳出暴力事件，也有網友表示，「穿著白衣的不是白衣天使，而是白衣土匪，偽裝成白衣天使的軍警，以抗疫為名對居民也蠻行兇，動作嫺熟，訓練有素。」


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