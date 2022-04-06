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「北一女考上文化」他嚇歪！關鍵曝光　網反讚：強過國立

▲原PO對於北一女姑姑考上文化大學感到震驚，貼文一出，也有內行抖出關鍵，表示「年代不同」、「那時候已經很強」。（圖／翻攝自文化大學官網）
▲原PO對於北一女姑姑考上文化大學感到震驚，貼文一出，也有內行抖出關鍵，表示「年代不同」、「那時候已經很強」。（圖／翻攝自文化大學官網）

編輯中心/綜合報導

2022-04-06 11:30:15

北一女中、建國中學是北北基高中的第一志願，能考上這兩所學校的學生相當不簡單；不過就有網友好奇「為何當初就讀北一女的姑姑，考大學時考上文化大學」，讓他非常驚訝，貼文一出，也有內行抖出關鍵，表示「年代不同」、「在那個時候很強了」、「屌打現在國立中段班」。

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該名網友在PTT以「以前文化大學很難考？」為題發文，表示他有一位姑姑是中國文化大學畢業的，「然後她在我們這輩出生以前，是家裡學歷最好的，所以我爸也一直跟我說文化很棒，聽到我噴文化什麼糞校、學店的時候還很意外」。

而原PO這次也趁連假跟親戚聊天，才發現姑姑高中竟然是讀北一女中，讓他簡直不敢相信「太誇張了吧？是以前大學錄取率太低嗎」，他也透露姑姑是4X年次的，「有掛嗎」？

▲原PO對於北一女姑姑考上文化大學感到震驚，貼文一出，也有內行抖出關鍵，表示「年代不同」、「那時候已經很強」。（圖／翻攝自維基百科）
▲原PO對於北一女姑姑考上文化大學感到震驚，貼文一出，也有內行抖出關鍵，表示「年代不同」、「那時候已經很強」。（圖／翻攝自維基百科）
貼文一出，掀起熱議，「有沒有可能是北一補？」、「北一女才考到文化，會被大家笑吧」、「現在建北也是有大學念學店的啊，有啥稀奇」、「人多學校少，當然難考」、「窮人一堆都是國中畢業甚至沒畢業的也一堆」、「4X年次的一堆國小畢業的，何況大學」、「如果沒搞廣設大學，文化也不會像現在廢」、「也要換過想法啦，吃都吃不飽了，還讀書？光經濟問題就刷掉多少競爭者了」、「以前學生多學校少錄取率不高」。

其中，也有內行網友抖出關鍵，認為年代不同，不能與現在做比較，「錄取率20%的年代算難考吧？」、「管中閔以前也是建中、文化大學畢業的，你說勒」、「以前的銘傳實踐世新都只是專科，比文化慘」、「劉寶傑考上文化那年代應該很強」、「以你姑姑那年代是真的很強」、「以前高中先刷掉一半，大學再刷掉60%，應該比現在難考沒錯」、「別說文化，60年有些二專五專都搶破頭」、「那年代上文化，屌打現在國立中段班」、「以前的大學錄取率跟現在不能比」、「以前大學錄取率才10%多，你不拼命讀書，是考不上的」。（編輯：郭佩蓉）

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