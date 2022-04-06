台灣賽車教父「廖老大」以8.72秒　超越中國「杰尼龜」

兩岸關注的台灣賽車教父「廖老大」對決中國網紅「杰尼龜」時速0到400公尺加速賽，「廖老大」今(6)日在台中高美溼地「風車大道」做0到400公尺加速的實測，湧入大批民眾一睹風采，見證歷史時刻。當「廖老大」以8.72秒成績超越中國網紅「杰尼龜」的8.93秒時，現場響起熱烈掌聲。

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中國網紅「杰尼龜」屢次隔空挑釁嗆聲台灣沒有快車，引起被稱為「廖老大」的汽車零配件改裝製造商廖志賢不滿，自掏腰包花500萬改裝「打龜號」，要和對方PK時速0到400公尺加速賽；但一度面臨「無路」可跑的窘境，經立委莊競程、台中市議員江肇國、曾朝榮等人努力爭取場地，終於獲得台中港務分公司同意租借台中港環港北路進行0-400公尺賽車直線加速拍攝。

民進黨立委莊競程表示，恭喜「廖老大」打破對手的紀錄。「廖老大」為台灣而戰，能夠突破中國無理的打壓，象徵台灣永不畏懼的精神，證明台灣汽車工業很強、很厲害，台灣也有快車。

「廖老大」對決中國網紅「杰尼龜」時速0到400公尺加速賽，今上午在台中港環港北路高美溼地「風車大道」登場，上午9點封路，10點進行第1趟0到400公尺實測，吸引許多人到場加油，現場高喊「台灣加油」聲不斷。包括立委莊競程、台中市議員江肇國、曾朝榮等人也到場見證破紀錄的歷史時刻。

莊競程指出，台中港有強勁的側風和跳動路面，但「廖老大」克服逆境，第二趟跑出8.72秒的佳績，超越對手的8.93秒，相當不容易，令人讚嘆不已，非常恭喜「廖老大」打破對手的紀錄，用實力證明台灣汽車工業很強、很厲害，台灣也有快車。

市議員曾朝榮、江肇國說，這次兩岸賽車對決，證明台灣汽車工業技術，在世界上名列前茅，佔有重要地位，也再次展現台灣人團結精神，未來將在世界舞台發光發亮。