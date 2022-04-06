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特企／深化在地特色旅遊！觀光局聯手旅行業者激盪新火花

▲深化在地特色旅遊，各大線上旅行業者及六大知名領路人齊助陣，觀光局邀民眾享優惠。（圖／資料照片）
▲深化在地特色旅遊，各大線上旅行業者及六大知名領路人齊助陣，觀光局邀民眾享優惠。（圖／資料照片）

本報訊

2022-04-06 14:14:57

交通部觀光局為激盪國旅市場新火花，為在地產業創造新的商機，特於4月1日假交通部觀光局旅遊服務中心，以島嶼進行式為主題舉辦在地旅遊推廣起跑記者會，過去觀光局已多次媒合旅行業者與在地產業合作，此次更深度邀請台灣旅行業者以其數位行銷能力，助力在地業者包裝符合在地需求及獨具特色之旅遊產品，並上架於觀光局新打造之「在地特色旅遊-島嶼進行式」網站，推廣行銷增加露出度，不僅推廣國內多元主題旅遊行程，更增進民眾出遊意願，鼓勵民眾在2022年走出戶外體驗台灣好山好水，深度發掘台灣之美。

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交通部觀光局周廷彰副局長於致詞時表示，感謝觀光產業界中非常具有代表性的旅行業者齊聚一堂，以全台各地在地特色為珍珠進行多點串連，規劃出許多最具代表性的旅遊商品，不僅對國內旅遊將開拓出全新市場，對於未來跨境旅遊開放與商務服務型旅客，亦將會展現煥然一新的台灣觀光視角。

台灣觀光積極轉型，為聚焦國內觀光市場活絡與優化，藉著市場驅動性發展，重視體驗與發掘在地魅力的精緻旅遊方向前進，透過區域概念推廣在地旅遊，打造全台各具特色的區域性旅遊目的地，在記者會上6家觀光產業代表首度同台，公布特色限定亮點系列遊程與優惠活動，包含遊玩馬祖全新選擇南北之星開航、超人氣離島水上行程，更有超夯鐵道旅遊行程如環島之星、郵輪式列車、藍皮解憂號等均有不同的優惠方案推薦給民眾。而本次活動的品牌識別邀請時下最受歡迎的設計師顏伯駿一手打造!將台灣旅遊品牌透過設計視覺化呈現台灣觀光的活力與能量，並為接下來的在地旅遊系列活動進行推廣，更期待透過本次記者會登高一呼廣邀更多台灣旅行社業者共同加入推廣台灣特色旅遊觀光。

台灣這個旅遊品牌，包含著生態、美食、樂活、文化、多元都會等各大面向，為將更多具主題性體驗感的創新旅遊商品推薦給民眾，因此於記者會上以趣味跨界陣容邀請多元又出色的廖科溢推廣台灣風土的地酒旅行、臺灣美食指南針大文最喜歡台灣的各種米食甜點、行走地圖劉克襄說山林的各種自然萬物是最無價的美景，在地文化明燈的葉天倫分享金門充滿時代故事的建築美景、單車鐵娘子魏華萱更是人來瘋分享單車跳拍的技巧，以及設計型男顏伯駿將台灣各地酒吧、咖啡館分享給大家，現場透過快問快答的趣味方式推廣旅行台灣的各種主題與路線，讓國人重新感受臺灣的獨特文化、生活風格，打造出only in Taiwan的旅遊體驗，驚艷臺灣原來這麼美。

交通部觀光局以推廣精緻、在地、創新、多元，具深度與高品質的台灣旅遊，彰顯地方特色亮點為中心思考，後續規劃一系列活動，有今日一同開跑之「全民網紅徵稿活動」，邀請民眾依據不同觀光主題，上傳美拍美錄的台灣各地風景，並交由民眾投票選出心目中最佳風景，參與投票者還有機會參加抽獎活動，而獲獎之民眾有和平島24小時島主等多樣旅遊好禮等你來挑戰，而眾多台灣美景也將於之後6月18-19日兩天台北車站大廳舉辦之「島嶼進行式嘉年華派對」展出並進行頒獎，此次嘉年華派對以策展方式進行並結合全台在地文化與魅力，邀大家一起感受台灣山海獨特多樣美麗風貌，千萬不能錯過！

在地特色旅遊-島嶼進行式 徵稿網站連結：http://fascinating.taiwan.net.tw/activity-2022/list/　

各大OTA串聯台灣特色遊程入口網：http://fascinating.taiwan.net.tw/popular/1

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