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LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店專屬試乘活動 2022 年再度舉辦

▲ LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店專屬試乘活動 2022 年再度舉辦
▲ LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店專屬試乘活動 2022 年再度舉辦

2GameSome - 有車賞

2022-04-06 12:25:00

為讓更多喜愛 Lexus 的車迷體驗電動化車款之全新動力與駕馭樂趣，2021 年底 LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店試乘活動，在客戶滿意度及銷售都獲得好評，為持續擴大 Lexus Electrified 認知，2022 年將再次於品牌概念店展開試乘體驗。自 2022 年 4 月11日至 2022 年 5 月 8 日於品牌概念店作為活動地點，展開試乘體驗活動，提供 UX 300e（BEV）、NX 450h+（PHEV）與 NX 350h（HEV）三款車款。

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專屬試乘活動將於「LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店」舉辦，融合時尚及高科技元素，打造包含知名餐飲、Lexus 精品等複合式概念店，希望能更貼近消費大眾，傳遞 Lexus Electrified 品牌概念及未來願景。參加試乘者不僅可免費體驗車款動態魅力，體驗完畢只要現場完成資料填寫，即可享有 Lexus 精品一份（款式隨機發放，恕不可指定）與飲料一杯，邀請即刻上專屬活動網站lexus.com.tw/electrified_testdrive/index.aspx#/了解更多或立即報名。

除了試乘活動，LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店在 4 月份也將推出網路人氣甜點，包括僅限網路訂購的排隊名店「crerammm.t」檸檬塔，特選檸檬與法國限定奶油組合成的酸甜口感，聯名單顆包裝每日限量販售；以及去年在概念店期間限定並造成轟動的「正面奶酥」好評回歸，「經典奶酥原味」外更加入新口味「腹黑可可」，親臨品牌概念店就可現場享用。


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