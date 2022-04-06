▲ Gogoro 成功在美上市！首日盤前市值達 23.3 億美元

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Gogoro 成為首家台灣新創公司在美國成功上市的獨角獸（公司市值超過 10 億美元），也是台灣有史以來第一家透過SPAC 方式在海外股票交易市場上市的實業公司， 更是睽違 16 年，再次登上美國納斯達克交易所的台灣科技品牌。Gogoro 上市之日盤前的公司市值達到 23.3 億美元、約合新台幣 668 億元（市值以 SPAC 合約中每股 10.00 美元作價估算），而上市首日（4 月 5 日）股票收盤價格已到達每股 14.02 美元。Gogoro 將於台灣時間 4 月 7 日晚上9 點進行遠距 Nasdaq 敲鐘儀式 (Bell Ringing Ceremony) 慶祝公司正式上市，並可透過以下網址收看活動現場影像直播：https://livestream.com/accounts/27896496/events/10228191。





Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「Gogoro 正在透過改變人們使用和分享可攜式能源的方式，引領世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。憑藉創新技術、不斷擴大的全球足跡和經驗豐富的管理團隊，Gogoro 處於一個絕佳的位置協助改變城市移動格局，並從全球超過 5 億輛的二輪車輛市場中尋找商機。同時，我個人要感謝尹衍樑博士，從第一天起就全力支持 Gogoro，以及他對打造一個更美好、永續世界的崇高願景。」





潤泰集團總裁尹衍樑博士為 Gogoro 創立時的天使投資人，不僅是初期的資金投入，尹衍樑博士更實際參與了 Gogoro 多輪的增資計畫，在挹注落實 Gogoro 願景的資金需求外，他也在 Gogoro 企業發展的重要時刻，提供寶貴的意見給Gogoro 作為決策參考，是 Gogoro 一路走來能夠持續創新研發與拓展市場的重要推手。





除了尹衍樑博士外，Gogoro 世界級的投資人還包括：





淡馬錫 (Temasek)：總部位於新加坡的全球投資公司

Generation Investment Management：由美國前總統高爾創立的永續投資公司

鴻海科技集團：全球最大的電子設備製造集團

GoTo 集團：印尼最大科技集團公司

復華投信：總資產管理規模超過五千億台幣的台灣領先資產管理公司

國發基金：支持台灣產業創新不遺餘力的發展基金

Hero MotoCorp：印度最大的機車製造公司

Engine No. 1：美國極有影響力的策略投資集團

住友商事 (Sumitomo)：日本大型企業集團

ENGIE：法國最大能源公司

Gogoro 的領導團隊在各種科技和消費性產品的公司擁有數十年的經驗。其新的董事會亦能提供豐富的專業知識，成員包括：





Michael Splinter：納斯達克董事長、美台商業協會主席、台積電獨立董事、應用材料公司 (Applied Materials) 前執行長

Yoshi Yamada：特斯拉 Gigafactory 前副總裁、Panasonic 前資深董事總經理

鄭慧明 (Hui-Ming Cheng)：前宏達電與台灣大哥大財務長、華新麗華前總經理

Homer Sun：Peoma Global 執行長、Morgan Stanley Private Equity Asia 前投資長與董事總經理

Gogoro 在台創立十年，現已擁有超過 47.5 萬位 PBGN (Power by Gogoro Network) 車輛用戶，自 2015 年正式開始銷售以來，用戶騎行總公里數突破 50 億公里，累積電池交換超過 2.77 億顆，全體騎士累計已減少超過 4.2 億公斤的二氧化碳排放，並已管理超過 2 億 7,730 萬顆的電池交換。Gogoro 在全台灣布建 10,477 個電池交換機櫃，電池交換機櫃遍布在全台灣的 2,215 個站點，可提供服務的電池交換槽總數達到 93,428 個，已經在電池交換網路中投入超過97 萬顆智慧電池。



