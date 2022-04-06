▲ Gogoro 成功在美上市！首日盤前市值達 23.3 億美元

Gogoro 成為首家台灣新創公司在美國成功上市的獨角獸（公司市值超過 10 億美元），也是台灣有史以來第一家透過SPAC 方式在海外股票交易市場上市的實業公司， 更是睽違 16 年，再次登上美國納斯達克交易所的台灣科技品牌。Gogoro 上市之日盤前的公司市值達到 23.3 億美元、約合新台幣 668 億元（市值以 SPAC 合約中每股 10.00 美元作價估算），而上市首日（4 月 5 日）股票收盤價格已到達每股 14.02 美元。Gogoro 將於台灣時間 4 月 7 日晚上9 點進行遠距 Nasdaq 敲鐘儀式 (Bell Ringing Ceremony) 慶祝公司正式上市，並可透過以下網址收看活動現場影像直播：https://livestream.com/accounts/27896496/events/10228191。
Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「Gogoro 正在透過改變人們使用和分享可攜式能源的方式，引領世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。憑藉創新技術、不斷擴大的全球足跡和經驗豐富的管理團隊，Gogoro 處於一個絕佳的位置協助改變城市移動格局，並從全球超過 5 億輛的二輪車輛市場中尋找商機。同時，我個人要感謝尹衍樑博士，從第一天起就全力支持 Gogoro，以及他對打造一個更美好、永續世界的崇高願景。」
潤泰集團總裁尹衍樑博士為 Gogoro 創立時的天使投資人，不僅是初期的資金投入，尹衍樑博士更實際參與了 Gogoro 多輪的增資計畫，在挹注落實 Gogoro 願景的資金需求外，他也在 Gogoro 企業發展的重要時刻，提供寶貴的意見給Gogoro 作為決策參考，是 Gogoro 一路走來能夠持續創新研發與拓展市場的重要推手。
除了尹衍樑博士外，Gogoro 世界級的投資人還包括：
- 淡馬錫 (Temasek)：總部位於新加坡的全球投資公司
- Generation Investment Management：由美國前總統高爾創立的永續投資公司
- 鴻海科技集團：全球最大的電子設備製造集團
- GoTo 集團：印尼最大科技集團公司
- 復華投信：總資產管理規模超過五千億台幣的台灣領先資產管理公司
- 國發基金：支持台灣產業創新不遺餘力的發展基金
- Hero MotoCorp：印度最大的機車製造公司
- Engine No. 1：美國極有影響力的策略投資集團
- 住友商事 (Sumitomo)：日本大型企業集團
- ENGIE：法國最大能源公司
Gogoro 的領導團隊在各種科技和消費性產品的公司擁有數十年的經驗。其新的董事會亦能提供豐富的專業知識，成員包括：
- Michael Splinter：納斯達克董事長、美台商業協會主席、台積電獨立董事、應用材料公司 (Applied Materials) 前執行長
- Yoshi Yamada：特斯拉 Gigafactory 前副總裁、Panasonic 前資深董事總經理
- 鄭慧明 (Hui-Ming Cheng)：前宏達電與台灣大哥大財務長、華新麗華前總經理
- Homer Sun：Peoma Global 執行長、Morgan Stanley Private Equity Asia 前投資長與董事總經理
Gogoro 在台創立十年，現已擁有超過 47.5 萬位 PBGN (Power by Gogoro Network) 車輛用戶，自 2015 年正式開始銷售以來，用戶騎行總公里數突破 50 億公里，累積電池交換超過 2.77 億顆，全體騎士累計已減少超過 4.2 億公斤的二氧化碳排放，並已管理超過 2 億 7,730 萬顆的電池交換。Gogoro 在全台灣布建 10,477 個電池交換機櫃，電池交換機櫃遍布在全台灣的 2,215 個站點，可提供服務的電池交換槽總數達到 93,428 個，已經在電池交換網路中投入超過97 萬顆智慧電池。