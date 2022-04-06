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立院成立台波國會友好聯誼會　游錫堃規劃訪波蘭

▲立法院今（6）日成立台灣與波蘭國會友好聯誼會。（圖／記者王敏旭攝，2022.04.06）
▲立法院今（6）日成立台灣與波蘭國會友好聯誼會。（圖／記者王敏旭攝，2022.04.06）

記者王敏旭／台北報導

2022-04-06 13:10:20

立法院今（6）日成立台灣與波蘭國會友好聯誼會，榮譽會長、立院副院長蔡其昌指出，波蘭國會友台小組是第二大國，顯示對台灣的重視。立法院秘書長林志嘉表示，立院院長游錫堃今年規劃回訪捷克，波蘭也可能會納入，歡迎大家共襄盛舉。

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蔡其昌說，2018年他擔任副院長，波蘭國會副議長也正式邀請他過去訪問，當時波蘭與台灣不知道經過多少年沒有正式邀約訪問，因此他組了很大的訪問團，不同於以往國會出訪因對岸關係，都要用度假外交等名義出訪。

「波蘭對台灣很友善」，蔡其昌表示，2018年出訪時就感受到波蘭國會用心，因此約定每年都要派團過去，2020年疫情爆發才暫時中斷，不過期間台灣捐口罩給波蘭、波蘭捐疫苗給台灣，加上這次俄烏戰爭，台灣捐助的物資也透過波蘭幫助烏克蘭難民。

蔡其昌指出，台灣與波蘭國會友好聯誼會將繼續扮演這樣角色，讓台灣、波蘭可以深化交流，讓未來各種經貿、文化可以全面合作，而波蘭現在是台灣重要盟友，雖然國會會改選，但希望可以一棒接一棒，讓雙方友誼長存。

林志嘉說，波蘭經歷過專政壓迫，最後民主轉型，波蘭過程跟台灣很雷同，台灣可以向波蘭互相學習。今年游錫堃將回訪捷克，也許波蘭也會納入行程，但目前仍未定，不過訪問波蘭意義重大，值得大家一起去。

外交部次長曾厚仁說，波蘭眾議院460名議員，92名是有台小組成員，平均每5名就有1名是成員。去年波蘭國會也成立福爾摩沙俱樂部，幫助台灣參加國際參與，另外台灣的行政部門過去也都訪問過波蘭。

波蘭台北辦事處長Cyryl Kozaczewski指出，波蘭是台灣很好的盟友，而現在俄烏戰爭時刻，感謝台灣外交部發起活動，提供上億元給波蘭幫助在波蘭的烏克蘭難民，感謝台灣的善心。

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