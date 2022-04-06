高二男突然掉髮鬼剃頭 治療後一週頭髮長回來

中國醫藥大學新竹附設醫院表示，一名健康高中二年級男生最近一個月掉髮嚴重，出現「鬼剃頭」，父母親懷疑是否跟兩星期前打BNT疫苗有關，求診該院兒童過敏免疫風濕專科醫師楊晶安，抽血檢驗全身性自體免疫相關因子，結果正常。只是楊晶安醫師發現高二男生出現頭皮紅疹頭皮癢，研判是過敏引起的皮膚炎，建議改變洗頭方式以及使用溫和洗髮精，再加上類固醇藥膏及口服抗組織胺藥物後，經過一個禮拜，原本鬼剃頭掉髮的地方，已經慢慢長出小平頭高度的頭髮，高二生也恢復自信的笑容
楊晶安醫師指出，圓禿和基因以及環境有關，高二生的父母親沒有禿頭或其他自體免疫等風濕性疾病史，經過抽血檢驗全身性自體免疫相關因子皆落在正常範圍，但高二生頭皮上出現會癢的紅疹，臉上與背部也有與青春痘混雜的紅疹，初步研判，可能也與過敏及個人體質有關，在外界環境刺激下，引起發炎反應，造成皮膚發紅和發癢，甚至掉髮，與一般圓禿的症狀不同。
因此建議可以使用溫和洗髮精，例如嬰兒異位性皮膚炎或脂漏性皮膚炎專用洗髮精，先將頭皮清潔，協助維持頭皮生理與共生菌叢之平衡，再輔以類固醇藥膏抗發炎。在日常飲食方面，皮膚炎患者要少吃辛辣、油炸等刺激性食物，喝酒、抽菸更應避免。
楊晶安指出，青少年出現鬼剃頭狀況，將會受到同儕另眼相看的壓力，會影響自信心以及未來身心發展，建議青少年如果出現異常掉髮狀況，一定要儘速就醫，找出原因來根治。