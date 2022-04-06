COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

康師傅持續實踐企業社會責任　打造有溫度民族品牌！

▲康師傅在天津與杭州分別成立了「康師傅夢想探索樂園」和「康師傅飲品品牌體驗館」，以食品安全與健康知識為展館主軸，鼓勵全民樹立安全意識。（圖／品牌提供）
▲康師傅在天津與杭州分別成立了「康師傅夢想探索樂園」和「康師傅飲品品牌體驗館」，以食品安全與健康知識為展館主軸，鼓勵全民樹立安全意識。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-04-06 14:58:02

康師傅佈局大陸快銷品市場近30年，隨著中國經濟的全球化以及互聯網浪潮衝擊，康師傅秉持永續經營、回饋社會的宗旨，將社會責任融入企業經營發展戰略，進而成為一家覆蓋速食麵、飲料行業、方便食品三大市場的民族品牌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
自1992年首款康師傅紅燒牛肉麵在天津問市至今，康師傅伴隨中國改革開放的腳步，不僅紮實紮根大陸業務體系和管道網路，更提早佈局多元戰略方向，並持續完善品管系統和不斷提升品牌管理，以建造一個能抗風險、創新發展、永續經營的強大平臺。

▲2020年疫情期間，康師傅動員了所有工廠、管道和物流，在全大陸展開「出征護航、健康是福疫」抗疫行動，共為26個省份、299個市、837家醫院的醫護人員捐贈生活物資。（圖／品牌提供）
▲2020年疫情期間，康師傅動員了所有工廠、管道和物流，在全大陸展開「出征護航、健康是福疫」抗疫行動，共為26個省份、299個市、837家醫院的醫護人員捐贈生活物資。（圖／品牌提供）
康師傅以「弘揚中華飲食文化」為使命，在食品安全上更是「零容忍」的嚴謹態度，因此先後投資達5億元（人民幣）建立國際領先水準的食品安全檢測中心，同時獲得了中國CNAS國家實驗室資格。此外，康師傅創新研發「八道淨化工序」技術，不僅獲得了國家專利，還通過了NSF國際認證，成為IBWA國際瓶裝水協會會員。

同期並與江南大學、大陸油脂權威專家合作完成「TGP檢測應用與煎炸控制技術」，建立起「速食麵加工用油全程品質控制體系」，以保障速食麵製作過程中的用油安全。

康師傅聯手中國農大、天津科大、浙大等學校，共建產學研平臺，開啟「農作物主動保障體系」研究專案，打造「企業+基地+農戶」產業鏈模式，透過輔導農民種植、嚴控產地品質檢測與監管，大幅降低蔬菜原料殘留農藥檢出率，進而確保蔬菜原料源頭的安全衛生與健康。

▲康師傅打造「企業+基地+農戶」產業鏈模式，除了確保蔬菜原料源頭的安全衛生與健康，更提高了四千萬農民的收入，成功帶動當地近萬民農戶就業。（圖／品牌提供）
▲康師傅打造「企業+基地+農戶」產業鏈模式，除了確保蔬菜原料源頭的安全衛生與健康，更提高了四千萬農民的收入，成功帶動當地近萬民農戶就業。（圖／品牌提供）
同時，藉由與阿里、蘇寧、京東、騰訊等科技企業合作，組建「食安+互聯網」的「零距離」創新發展模式，達到從原料供應基地、產品生產基地到產品流通等過程的溯源，而康師傅為建立更全面的品質安全管理系統，打造從產品研發、供應、生產、銷售等各個環節，貫通全生產鏈的溯源管理，讓消費者從農田到餐桌，都能買得安心、吃得安心。

泡麵只會配蛋不夠看！「低調神物」老饕特愛：每次都加爆

網咖泡麵為何特別香？「暗黑理由」店員低調認了：很神奇

碗裝泡麵加蛋都失敗？「神級吃法」被抖出　老饕著迷吃爆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀