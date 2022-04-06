康師傅持續實踐企業社會責任　打造有溫度民族品牌！

康師傅佈局大陸快銷品市場近30年，隨著中國經濟的全球化以及互聯網浪潮衝擊，康師傅秉持永續經營、回饋社會的宗旨，將社會責任融入企業經營發展戰略，進而成為一家覆蓋速食麵、飲料行業、方便食品三大市場的民族品牌。
自1992年首款康師傅紅燒牛肉麵在天津問市至今，康師傅伴隨中國改革開放的腳步，不僅紮實紮根大陸業務體系和管道網路，更提早佈局多元戰略方向，並持續完善品管系統和不斷提升品牌管理，以建造一個能抗風險、創新發展、永續經營的強大平臺。
康師傅以「弘揚中華飲食文化」為使命，在食品安全上更是「零容忍」的嚴謹態度，因此先後投資達5億元（人民幣）建立國際領先水準的食品安全檢測中心，同時獲得了中國CNAS國家實驗室資格。此外，康師傅創新研發「八道淨化工序」技術，不僅獲得了國家專利，還通過了NSF國際認證，成為IBWA國際瓶裝水協會會員。
同期並與江南大學、大陸油脂權威專家合作完成「TGP檢測應用與煎炸控制技術」，建立起「速食麵加工用油全程品質控制體系」，以保障速食麵製作過程中的用油安全。
康師傅聯手中國農大、天津科大、浙大等學校，共建產學研平臺，開啟「農作物主動保障體系」研究專案，打造「企業+基地+農戶」產業鏈模式，透過輔導農民種植、嚴控產地品質檢測與監管，大幅降低蔬菜原料殘留農藥檢出率，進而確保蔬菜原料源頭的安全衛生與健康。
同時，藉由與阿里、蘇寧、京東、騰訊等科技企業合作，組建「食安+互聯網」的「零距離」創新發展模式，達到從原料供應基地、產品生產基地到產品流通等過程的溯源，而康師傅為建立更全面的品質安全管理系統，打造從產品研發、供應、生產、銷售等各個環節，貫通全生產鏈的溯源管理，讓消費者從農田到餐桌，都能買得安心、吃得安心。