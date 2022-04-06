「孩子教養」讓台灣父母壓力大！　「１方式」增進親子關係

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董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，調查結果發現，讓家長感到壓力事件前三名依序為「孩子教養」佔42.1%、「工作」佔40.8%、「經濟」佔35.5%。平均每週與孩子運動天數「三天以上」的家長只有6.7%；44.6%的家長覺得新冠肺炎疫情使「親子運動頻率減少」。
８成認為親子共同運動助增加家提幸福感
此外，有83.1%的家長認同親子共同運動有助於增加家庭幸福感；「有」親子共同運動習慣的受訪者對於目前親子關係感到滿意的比例(82.5%)明顯高於「沒有」親子共同運動習慣者(60.9%)。
本次受訪者認為親子共同運動習慣，有助於親子互動關係：依序為「親密感提升」佔73.4%、「聊天時間變多」佔67.2%、「信任感提升」佔66.8%、「相處時間增加」佔66.5%、「維持情緒穩定」佔63.9%、「減少爭論次數」佔33.7%。
手機與網路為親子破裂導火線 運動舒壓改善關係
葉雅馨主任表示，台灣只有將近三至四成的家長和孩子有一起運動的習慣；但是，有規律運動習慣的家長，和孩子一起運動的比例，以及感到快樂的比例，都明顯高於本身沒有規律運動習慣者，所以家長可從自身做起，先建立自己運動紓壓的習慣，就能引起孩子的運動動機，增加親子共同運動的機會。
現代孩子容易沉迷於手機與網路的使用，網路長時間使用行為常常成為親子關係破裂的導火線，葉雅馨主任建議，父母透過親子共同運動來改善，和孩子一起運動紓壓，增進親子關係。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53273
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