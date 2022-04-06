快訊／北市本土確診案例+45 柯文哲：恐怕會越來越多
新冠肺炎疫情持續在全台灣延燒，台北市今（6）日新增的本土確診案例為45例，其中14例暫為不明感染源外，另外31例為已知感染源的確診個案，其中7例為按摩會館群聚案件。台北市長柯文哲下午也親自召開防疫記者會，並直言確診狀況現階段只是剛開始，未來恐怕還會越來越多。
根據台北市衛生局提供的資料顯示，截至今日中午12時為止，台北市新增病例為45例本土病例，除14例新增確診案疫調中，31例為已知感染源或相關聯個案，其中某按摩會館群聚7例（大安區案25190、25306，中山區案25194，中正區案25308、大同區案25303，萬華區案25311、南港區案25310），百貨公司特展群聚1例（大安區案25305），舞蹈團相關1例（中正區案25115），某餐飲店群聚1例（大安區案25113），中正區某職場相關1例（南港區案25118），大安區某職場相關1例（中山區案25114）。
衛生局方面表示，另外19例為接觸者確診（松山區案25010，大安區案25111、25191、25304，中山區案25192，大同區25110，萬華區案25119、25120、25205，文山區案25200、25201，士林區案25109、25189，北投區案25202、25116，內湖區案25195、25196、25197、25198）。
柯文哲在防疫記者會上表示，台灣新冠肺炎的確診數，隨著邊境檢疫時間從14天減為10天後，開始直線上升，「我不認為這個政策有什麼問題，但當局必須開始思考如何與病毒共存。」柯文哲直言，國境不可能永遠不開放，而當開放以後，就得要接受「與病毒共存」的生活方式，因此現階段就得開始思考並規劃新的策略與做法。
※【NOWnews 今日新聞
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