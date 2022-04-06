創逾16個月新低！新台幣連3貶收28.77元、貶值6.5分
台北股、匯市今（6）日同步收跌，台股跌逾百點，新台幣兌美元盤中也一度重貶逾1角，下探28.815元，終場收在28.77元、貶值6.5分，不僅連續3個交易日收貶，亦創逾16個月收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量14.56億美元。
美國聯準會（Fed）釋出快速縮表訊號，美股4大指數收跌，台股今日也跟跌，早盤一度跌240多點，下殺來到17381點，所幸之後跌幅縮小，終場跌103.09點，收在17522.5點，成交值新台幣2618.7億元，3大法人在台股合計賣超新台幣267.08億元，其中外資賣超269.39億元。
國際匯市部分，美元重回漲勢，亞洲主要貨幣韓元收貶在1218.3韓元兌1美元，日圓也走弱在123.94日圓兌1美元價位，而新台幣兌美元盤中也一度貶破28.8元，貶值超過1角。
新台幣兌美元今日以28.75元、貶值4.5分開出，在台股大跌及韓元等亞幣走貶下，新台幣貶幅亦擴大逾1角，一度貶破28.8元，來到28.815元、貶值1.1角，但隨後逢高出脫美元賣盤出現，新台幣貶幅收斂至1角內，終場以28.77元兌1美元作收，貶值6.5分，為2020年12月2日以來收盤新低，12月1日收盤價28.837元。