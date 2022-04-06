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台灣疫情持續升溫　柯文哲：應該開始思考如何與病毒共存

▲台北市長柯文哲6日表示，政府當局恐怕得從現階段就開始思考「與病毒共存」的問題，並且規劃相關戰略與措施。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲6日表示，政府當局恐怕得從現階段就開始思考「與病毒共存」的問題，並且規劃相關戰略與措施。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-04-06 16:35:45

新冠肺炎疫情近日持續升溫，除了全國本土確診數多達281例外，台北市的確診數也多達45例，是近日來的新高峰。對此台北市長柯文哲在今（6）日下午也臨時召開防疫記者會，除了說明疫情相關事項外，柯文哲也直言，在檢疫期從14天下調至10天，台灣本土確診案例開始直線增加的情況下，現階段真的應該要開始審慎思考「如何與病毒共存」。

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柯文哲在防疫記者會上拿出統計圖表，指出台灣疫情開始升溫，是自疫調時間從14天縮短為10天開始，「我不是說這個政策有問題，而是國境總有一天會開放，與病毒共存的問題總是要解決。」

柯文哲表示，直白地講就是「清零與共存」之間的問題，到底要哪一個要明白的講，每天新增幾百個確診者，清零恐怕是很難進行。「當國境開放後，與病毒共存的狀況是一定會發生。」柯文哲直言，現在就必須要開始思考如何與病毒共存，應該要調整相關戰略。

柯文哲說，當初的疫調與框列模式，是希望社區完全沒有感染，「不過短時間內居家隔離者從幾十個變成3500多人，防疫旅館會不夠用。」柯文哲說，如果與病毒共存是未來一定會出現的選項，「從今天開始就要想想如何與病毒共存」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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