台灣疫情持續升溫 柯文哲：應該開始思考如何與病毒共存
新冠肺炎疫情近日持續升溫，除了全國本土確診數多達281例外，台北市的確診數也多達45例，是近日來的新高峰。對此台北市長柯文哲在今（6）日下午也臨時召開防疫記者會，除了說明疫情相關事項外，柯文哲也直言，在檢疫期從14天下調至10天，台灣本土確診案例開始直線增加的情況下，現階段真的應該要開始審慎思考「如何與病毒共存」。
柯文哲在防疫記者會上拿出統計圖表，指出台灣疫情開始升溫，是自疫調時間從14天縮短為10天開始，「我不是說這個政策有問題，而是國境總有一天會開放，與病毒共存的問題總是要解決。」
柯文哲表示，直白地講就是「清零與共存」之間的問題，到底要哪一個要明白的講，每天新增幾百個確診者，清零恐怕是很難進行。「當國境開放後，與病毒共存的狀況是一定會發生。」柯文哲直言，現在就必須要開始思考如何與病毒共存，應該要調整相關戰略。
柯文哲說，當初的疫調與框列模式，是希望社區完全沒有感染，「不過短時間內居家隔離者從幾十個變成3500多人，防疫旅館會不夠用。」柯文哲說，如果與病毒共存是未來一定會出現的選項，「從今天開始就要想想如何與病毒共存」。
※【NOWnews 今日新聞
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