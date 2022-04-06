南市府說明新增個案足跡 黃偉哲籲足跡重疊應速領取快篩

今 (6) 日新增 281 例新冠確診個案，其中一例本土個案 24993 為台南市民，住東區 10 多歲男性， 4 月 1 日至 3 日前往屏東參加墾丁台灣祭活動， 3 日因接觸台北市個案 24399 ，而被匡列為居家隔離者， 4 日出現發燒、喉嚨痛、頭痛症狀，安排至醫院採檢， PCR 陽性確診， Ct 值 13 。

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台南衛生局表示，除了個案 24993 ，另有兩名分別為高雄市的個案 25257 及雲林縣個案 25350 於台南市有活動足跡。市長黃偉哲表示，近日本土病例分布於各縣市，請市民務必落實防疫措施，可於今明兩日上午 8 時至中午 12 時、下午 1 時 30 分至 5 時 30 分，持身分證至 37 區衛生所領取家用快篩，並配合於 24 小時內回覆篩檢結果；若出現身體不適情形或疑似症狀，請儘速就醫採檢。

台南衛生局說明，高雄市個案 25257 為 20 多歲男性， 4 月 2 日上午由高鐵台南站搭乘北上列車前往台北後，活動範圍幾乎都在外縣市， 4 日下午由台北返回台南；昨 (5) 日中午出現頭痛、流鼻水、全身無力症狀，至診所看診，後因快篩陽性，安排至醫院採檢 PCR ，報告陽性確診， Ct 值 17.3 。

另名雲林縣 30 多歲女性個案 25350 ，曾於 4 月 3 日下午前往後壁區 2022 台灣國際蘭展，返回職場時，因快篩陽性，故安排採檢 PCR ，採檢結果陽性確診， Ct 值 11.58 。黃偉哲呼籲，若市民曾與案 25350 足跡相關、重疊，請於今 (6) 日、明 (7) 日上午 8 時至中午 12 時、下午 1 時 30 分至 5 時 30 分，持身分證至 37 區衛生所領取家用快篩，並配合於 24 小時內回覆篩檢結果，以及時阻斷社區內潛在的感染源。