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南市府說明新增個案足跡 黃偉哲籲足跡重疊應速領取快篩

▲案24993為台南市民，4月1日至3日曾前往屏東參加墾丁台灣祭活動（圖／台南市衛生局提供）
▲案24993為台南市民，4月1日至3日曾前往屏東參加墾丁台灣祭活動（圖／台南市衛生局提供）

記者林怡孜/台南報導

2022-04-06 16:39:22

(6)日新增281例新冠確診個案，其中一例本土個案24993為台南市民，住東區10多歲男性，41日至3日前往屏東參加墾丁台灣祭活動，3日因接觸台北市個案24399，而被匡列為居家隔離者，4日出現發燒、喉嚨痛、頭痛症狀，安排至醫院採檢，PCR陽性確診，Ct13

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台南衛生局表示，除了個案24993，另有兩名分別為高雄市的個案25257及雲林縣個案25350於台南市有活動足跡。市長黃偉哲表示，近日本土病例分布於各縣市，請市民務必落實防疫措施，可於今明兩日上午8時至中午12時、下午130分至530分，持身分證至37區衛生所領取家用快篩，並配合於24小時內回覆篩檢結果；若出現身體不適情形或疑似症狀，請儘速就醫採檢。


台南衛生局說明，高雄市個案2525720多歲男性，42日上午由高鐵台南站搭乘北上列車前往台北後，活動範圍幾乎都在外縣市，4日下午由台北返回台南；昨(5)日中午出現頭痛、流鼻水、全身無力症狀，至診所看診，後因快篩陽性，安排至醫院採檢PCR，報告陽性確診，Ct17.3


另名雲林縣30多歲女性個案25350，曾於43日下午前往後壁區2022台灣國際蘭展，返回職場時，因快篩陽性，故安排採檢PCR，採檢結果陽性確診，Ct11.58。黃偉哲呼籲，若市民曾與案25350足跡相關、重疊，請於今(6)日、明(7)日上午8時至中午12時、下午130分至530分，持身分證至37區衛生所領取家用快篩，並配合於24小時內回覆篩檢結果，以及時阻斷社區內潛在的感染源。


昨日高雄市公布之個案24795，南市擴大匡列相關接觸者1,498位，包含居家隔離者86位及自主健康管理者1,412位，採檢結果皆為陰性；另台南市政府也已經在過年後規劃好「加強型防疫旅館」，隨時可徵召醫院的醫護人員進駐，也會配合擬訂關於COVID-19輕症者在宅照護的相關配套措施。

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