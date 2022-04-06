首颱「馬勒卡」將生成！朝東部外海移動中 北台灣先轉涼
今（6）日下班時段北台灣朋友請留意保暖！中央氣象局預報員林定宜指出，受到一波微弱東北季風影響，今晚開始到週四（3/7）北部及東北部地區天氣稍微轉涼，預估高溫會略降到攝氏23到24度，與今天台北市高溫攝氏27.7度相較，感覺會更涼爽舒適一些，而迎風面的基隆北海岸、宜蘭及花蓮地區將轉為有短暫雨的天氣，尤其宜蘭地區可能有局部較大雨勢發生機率。此外，今日傍晚在菲律賓東方海面上有一個熱帶性低氣壓生成，研判未來1、2天內有發展成輕度颱風的趨勢，並且有機會逼近台灣東部外海，氣象局正密切留意中。
林定宜表示，目前從南海到菲律賓東方海面上有一個大低壓帶形成，根據數值模式推算，大低壓帶內將數個熱帶擾動發展。今日下午在菲律賓東方海面上已有一個熱帶性低氣壓生成，目前中心位置在鵝鑾鼻東南東方3600公里，緩慢向西移動中。
林定宜說，這個熱帶性低氣壓未來有發展成輕度颱風的趨勢，一旦生成將是今年第一號颱風，中文譯名為馬勒卡（Malakas，菲律賓命名，原意為「強壯有力」)。目前模式研判這個熱低壓或颱風短期內會隨著高壓邊緣向西移動，後續會慢慢轉向西北西再轉西北，短期內對台灣陸地並沒有影響，後續直接影響機率也不高，不過相隔時間還很長，或許有些變數，氣象局會持續關注颱風動向。
林定宜指出，週四受到東北季風影響，除了迎風面地區有短暫雨以外，北部山區及東南部地區也有局部短暫雨，其他地區維持多雲到晴，西半部山區午後有零星短暫陣雨。除了北部及東部地區天氣稍涼以外，高溫降至攝氏23到24度，中南部地區白天高溫仍有攝氏27到28度，感覺稍微偏熱。
這波東北季風預計影響一天左右，週五（4/8）白天就會減弱，北台灣氣溫會稍微回暖一些，除了東半部地區仍有局部短暫雨之外，其他地區都是多雲到晴。這波好天氣可以一直持續到下週三（4/13），尤其週日（4/10）起西半部地區高溫上看攝氏31度，感覺會稍微偏熱一些，東部地區高溫也有攝氏28度左右。