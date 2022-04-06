魔手盃慢速壘球錦標賽府城開打共85隊報名創新高

睽違兩年，「魔手盃」慢速壘球賽回來了！手搖飲南霸天「茶之魔手」主辦的「魔手盃全國慢速壘球錦標賽」，受新冠疫情影響停辦兩年後，在眾多球迷及選手的引頸期盼下，第十一屆魔手盃全國慢速壘球錦標賽，將於4月9日、10日分別在台南中山、文中、忠孝南、中洲、嘉藥科大等十一個球場火熱開打。





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今年賽事共分成3個組別，分別為「普羅組」、「聯誼組」以及「健康組」，短短兩天將進行高達155場賽事；本屆更是自創賽有史以來最多隊伍報名，共計有85隊將同場競技，超過1,500位選手參賽，隊伍中更不乏來自各行各業(警察局、環保局、海巡署及相關地方企業)，一同熱情響應這場慢壘盛事。





▲第11屆魔手盃慢壘賽共有85隊報名1,500位選手參賽（圖／茶魔提供）

「茶之魔手」自民國100年起每年皆舉辦慢速壘球競賽，至今已邁入第十一屆，每場賽事都獲得熱烈迴響；從一開始只是小規格的單一組別聯誼競賽，到現今是許多隊伍年年必追、指名參加的大型業餘賽事，組別更擴編到三組，報名參賽隊伍屢創新高；近年雖因疫情緣故停賽二屆，今年復賽後，賽事規模擴大、報名更踴躍，參賽球隊更來自全國各縣市，完全可與專業賽事比擬。











魔手自舉辦第一屆賽事以來，對於推廣壘球運動發展不遺餘力，「茶之魔手」創辦人-王賢明董事長表示，他會持續支持舉辦賽事，提供各界切磋球技、以球會友的管道，期盼參賽各隊發揮熱血實力，爭取團隊榮譽，同時希望藉此帶動全民對壘球比賽的喜好，活絡台南壘球運動風氣；未來他也會繼續推展壘球運動賽事，用運動為台南帶來更多的熱情與活力；歡迎這個周末，台南的鄉親能一同到場觀賽，以行動為參賽選手加油打氣，作伙運動拚經濟。



