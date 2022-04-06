「海芙刀」治腹中大患　無創免麻醉解決子宮肌瘤

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中國醫藥大學附設醫院婦產科周泰甫醫師表示，子宮肌瘤屬於女性常見的良性疾病，台灣女性平均每3至4人就有1人有子宮肌瘤。由於子宮肌瘤與體內的賀爾蒙息息相關，因此在女性更年期之前子宮肌瘤會一直存在，且逐年變大。
臨床數據統計，大於99％的子宮肌瘤為良性，只有極少數的情況屬於惡性子宮肉癌；也由於大多數的子宮肌瘤並不會產生症狀，因此有些婦女甚至也不知道自己有子宮肌瘤。然而，隨著肌瘤的位置及大小改變，可能導致的症狀包括：經血過多引起的貧血、腹脹、頻尿、不孕、反覆性流產等，往往會造成女性生活上的困擾及壓力。
高強度聚焦超音波 用海芙刀治療病灶
在治療方面，周泰甫醫師說明，傳統子宮肌瘤的處理方式不外乎包括追蹤觀察、症狀改善為主的藥物治療及手術等方式，其中手術的選擇又包括傳統開腹方式、微創腹腔鏡方式以及機械人手臂的達文西手術等。而「海芙刀」治療則提供病人除了手術之外的選項，不但無需承擔麻醉風險、也不會有手術的傷口、當日術後大多數病人可不需住院等多項優勢，是有別於傳統的治療新選擇。
周泰甫醫師進一步解釋，「海芙刀」為一高強度聚焦超音波，以超音波為能量，通過聲能轉化為熱能，利用超音波的可穿透性及可聚集性，把從體外發射的高強度超音波，通過聚焦直接投射到體内病灶，導致病灶細胞損傷壞死的氣穴效應，以機械效應、破壞血流供應達到治療效果。
無創無麻醉手術 保留子宮完整性
「海芙刀」的治療優勢包括不開刀不流血、真正的無創、無需麻醉、不損傷正常組織，可保存子宮完整性，且治療方式從早期需麻醉趴睡，現在只要平躺不用麻醉，治療更方便！最重要的是，可以重複治療讓病灶的復發、再發、新發都不再困擾病人，以達到早期治療效果，不用等腫瘤長大才開刀或將子宮切除。
周泰甫醫師也提出呼籲，雖然子宮肌瘤是良性疾病，在保留子宮的前提下，「海芙刀」可提供病人治療新選擇，但也並非適用於所有子宮肌瘤病人，在治療前須與醫師詳細討論，進行相關檢查，才能達到最佳治療效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53279
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