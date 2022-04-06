《華燈》第四季進度曝光 吳慷仁演太好「編劇偷加戲」
《華燈初上》編劇群之一洪立妍接受POP Radio《POP有夠靚》主持人吳怡霈電話專訪，她透露第三性公關「寶寶」原先只是配角，當確定由吳慷仁飾演，就立刻為他加戲；吳慷仁也為寶寶設計活靈活現的小動作，洪立妍大讚：「如果劇本的寶寶是70分，那吳慷仁應該有110分吧。」至於第四季的進度如何？洪立妍雖表示「不好說」，但也沒把話說死，表示工作人員目前仍持續集思廣益。
《華燈初上》靈感源於《紅玫瑰白玫瑰》，以兩種不同女性之間的情誼擴充整個故事，洪立妍替蘇慶儀角色感到可惜，認為蘇慶儀若不是在第一季就被賜死，她與蘿絲媽媽應該有機會和好，洪立妍還原蘇慶儀角色人格，「蘇媽媽真的不是壞人，她一直想當好人的。」因為蘇慶儀成長背景複雜，她努力想維持人前尊嚴與優雅姿態，卻一再被現實打倒。
24集當中仍有些未敘明的情節，洪立妍也替劇迷解惑，原來蘇慶儀曾經救過檜木一命，這段故事發生在蘿絲媽媽坐牢期間，說明蘇媽媽進入「光」工作的原因。至於蘇媽媽是否曾懷過何予恩的孩子？洪立妍則認為答案沒有一定，要看觀眾對愛情的信仰是持正面或反面，吳怡霈反問：「如果我看完覺得蘇沒有懷何予恩的孩子，會覺得我很黑暗嗎？」洪立妍笑出聲回答：「不會！因為我的答案也是沒有。」