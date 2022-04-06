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非全面清零也非放任病毒共存　蔡英文：防疫以減災為目標

▲總統蔡英文表示，台灣的防疫策略，應該持續以「減災」為目標，而非全面的清零；更不是放任病毒肆虐式的「與病毒共存」。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文表示，台灣的防疫策略，應該持續以「減災」為目標，而非全面的清零；更不是放任病毒肆虐式的「與病毒共存」。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-04-06 17:07:08

談及近來疫情再起，總統蔡英文表示，今（6）日邀集副總統賴清德等人召開防疫會議，眾人達成高度共識指出，台灣的防疫策略，應該持續以「減災」為目標，而非全面的清零；更不是放任病毒肆虐式的「與病毒共存」，而是有效的疫情控管。

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蔡英文今日邀集賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、疫情指揮官陳時中、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、疾管署長周志浩，桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁等人召開防疫策略會議，眾人深入交換意見，更達成高度共識。

蔡英文表示，隨著Omicron變種病毒株持續在國際蔓延，國內疫情最近也有所變化，許多人都在問，台灣的防疫策略是什麼，是要追求清零？還是要與病毒共存？她說，病毒不斷在變異，疫情不斷在變化，要感謝在不同崗位上的防疫英雄，兩年多來不眠不休的努力；台灣的防疫韌性，也經過兩年多以來，全體國人的團結防疫下，有大幅度的提升，現在，疫苗覆蓋率第一劑超過83%，第二劑超過78%，第三劑也已經超過51%。

蔡英文表示，面對Omicron病毒株以輕症，甚至無症狀為主的快速傳播模式，台灣的防疫策略，應該持續以「減災」為目標，而非全面的清零；更不是放任病毒肆虐式的「與病毒共存」，而是有效的疫情控管。

蔡英文表示，台灣現階段所設定的目標，就是「重症求清零、有效管控輕症」。「新台灣模式」就是透過積極防疫、穩健開放，兼顧國家經濟發展與國民正常生活。

蔡英文說，為積極有效管控疫情，台灣的疫苗覆蓋率，尤其是長輩的疫苗覆蓋率，要持續提升。我國的醫療量能，包括快篩試劑、抗病毒藥物整備要持續增加。另外，檢疫措施，像是隔離方式要滾動檢討，疫調方式要持續簡化，以維持醫療體系的穩健運作。

蔡英文表示，要強化台灣整體的防疫韌性，以面對不同階段的疫情挑戰。關於各項防疫措施，她也已經請指揮中心進一步完整向各界報告說明。

蔡英文表示，今年初就曾經說過，尋找兼顧防疫與經濟的「新台灣模式」，是今年的重要施政目標之一。兩年多來，台灣因為全民團結防疫，度過了一波又一波的疫情挑戰。在邁向下一個階段的路上，希望全體國民繼續團結防疫守台灣，一起讓台灣更為強韌。

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